Zrinjski osvojio Kup BiH

HŠK Zrinjski osvojio je Kup Bosne i Hercegovine nakon remija 1:1 protiv Veleža u uzvratnoj utakmici finala.

Zrinjski je poveo već u 4. minuti golom Nemanje Bilbije, dok je za Velež u sudačkoj nadoknadi, u 90.+6 minuti, pogodio Armin Spahić. Unatoč remiju u uzvratu, Zrinjski je zahvaljujući pobjedi 1:0 u prvoj utakmici ukupnim rezultatom 2:1 stigao do trofeja.

Plemićima je ovo četvrti naslov u Kupu BiH, a treći zaredom u ovom natjecanju.

Utakmicu je obilježilo više prekida zbog pirotehnike i incidenata s tribina.

