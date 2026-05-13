Zrinjski osvojio Kup BiH

HŠK Zrinjski osvojio je Kup Bosne i Hercegovine nakon remija 1:1 protiv Veleža u uzvratnoj utakmici finala.
Zrinjski je poveo već u 4. minuti golom Nemanje Bilbije, dok je za Velež u sudačkoj nadoknadi, u 90.+6 minuti, pogodio Armin Spahić. Unatoč remiju u uzvratu, Zrinjski je zahvaljujući pobjedi 1:0 u prvoj utakmici ukupnim rezultatom 2:1 stigao do trofeja.
Plemićima je ovo četvrti naslov u Kupu BiH, a treći zaredom u ovom natjecanju.
Utakmicu je obilježilo više prekida zbog pirotehnike i incidenata s tribina.
