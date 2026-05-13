Thompson objavio mini dokumentarac iz Arene Zagreb i najavio koncert u Zaprešiću

Marko Perković Thompson objavio je mini dokumentarac s koncerta održanog u Areni Zagreb, kao uspomenu na atmosferu i energiju koja je, kako je navedeno u objavi, posebno prisutna na zagrebačkim koncertima.

Novi open air koncert 4. srpnja

Uz objavu dokumentarca najavljen je i novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 4. srpnja održati na stadionu u Zaprešiću.

Koncert se najavljuje povodom obilježavanja prve obljetnice koncerta na zagrebačkom Hipodromu, koji je u objavi opisan kao povijesni te kao najveći komercijalni koncert u svjetskoj povijesti. U objavi se navodi kako bi ovakav događaj "prirodno pripadao Zagrebu", no da se koncert ove godine seli u Zaprešić. Kao razlog se ističe stav da danas "ne vrijede ista pravila za organizaciju svih javnih događaja" te da mnogi osjećaju kako Zagreb više nije grad jednakih mogućnosti za sve svoje građane.

Zaprešić kao mjesto okupljanja

"Upravo zato, Zaprešić postaje mjesto okupljanja gdje ćemo slobodno slaviti glazbu, zajedništvo i ljubav prema domovini", stoji u objavi Marka Perkovića Thompsona.

Koncert je najavljen za 4. srpnja na stadionu u Zaprešiću, a dodatni detalji o organizaciji i ulaznicama očekuju se naknadno.