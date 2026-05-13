Vozače u Splitu čekaju novi problemi: Zbog radova zatvaraju se trake na jednoj od najprometnijih cesta

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ od danas do 15. svibnja izvodit će se radovi sanacije u Velebitskoj ulici, zbog čega će vrijediti privremena regulacija prometa.

Radovi će se odvijati na dijelu Velebitske ulice od križanja s Bračkom ulicom do križanja s Ulicom Moliških Hrvata, i to svakoga dana od 7 do 17 sati.

Kako navode iz Vodovoda i kanalizacije Split, tijekom izvođenja radova metodom bez otkopa bit će zauzete dvije središnje prometne trake, dok će se na kraju svakog radnog dana prometnica u potpunosti otvoriti za promet.

Radovi se izvode u okviru Ugovora P3 pod nazivom „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Ukupna vrijednost projekta aglomeracije Split – Solin iznosi više od 321 milijun eura, a najveći dio financira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Cilj projekta je poboljšanje sustava odvodnje i vodoopskrbe te usklađivanje s europskim standardima u vodno-komunalnim djelatnostima.