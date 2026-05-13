Rekordan interes za ULTRU 2026.: VVIP ulaznice rasprodane ranije nego ikad

Festival ULTRA Europe, jedinstveno destinacijsko glazbeno događanje koje je već više od desetljeća ponosno na vrhu liste najprestižnijih svjetskih glazbenih festivala s ponosom najavljuje svoje dvanaesto izdanje! Od 10. do 12. srpnja 2026., Park Mladeži ugostit će brojne glazbenike iz samog vrha svjetske scene te više od 150 000 posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta. ULTRA Worldwide bilježi svoju najuspješniju godinu dosad, a kao drugo najveće ULTRA događanje na svijetu, ULTRA Europe nastavlja potvrđivati status jednog od najatraktivnijih svjetskih festivala elektroničke glazbe te jedne od najpoželjnijih festivalskih destinacija za publiku iz cijelog svijeta.

U zgradi splitske Gradske uprave danas je predstavljeno 12. izdanje festivala, a o njemu su govorili Joe Bašić, vlasnik tvrtke MPG Live, koja je ekskluzivni nositelj licence festivala ULTRA Europe za Hrvatsku, Alek El-kazal, projektni direktor festivala ULTRA Europe, Nicole McGraw, veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj, Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, Ana Glaurdić Mekinić, pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko – dalmatinske županije, Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice Grada Splita te Joze Tomaš, predsjednik HGK – Županijske komore Split.

"ULTRA festival ima podršku Grada Splita, Vlade RH i turističkih zajednica. Sve institucije daju maksimalnu podršku, ovo je naša turistička promidžba, postajemo jedan glazbeni centar, kako u Europi, tako i u svijetu. Činjenica je da je jako bitna sigurnost. Do sada se pokazalo da je u svakom trenutku festival na visokoj razini sigurnosti, a ovo će zasigurno biti doprinos našoj turističkoj sezoni", kaže splitski gradonačelnik te pojašnjava da je Grad izdvojio 250.000 eura za ovaj festival.

Ove godine na ULTRU dolazi Calvin Harris, škotski DJ.

"Zadnjih sedam godina Harris je jedan od najtraženijih izvođača, izvođač kojeg smo mi posljednje tri godine tražili da nastupi na ULTRI i jako smo sretni što će doći ove godine. On sam puni stadione od 60.000 ljudi", kaže Joe Bašić.

Kako kaže Bašić. međunarodni gosti za ULTRU potroše pet tisuća dolara.

"Naši gosti koji dolaze izvana potroše pet tisuća dolara - za aviokarte, smještaj, ulaznice... Što se tiče domaćih gostiju, potroše oko dvije tisuće dolara. To je značajan iznos, volim to istaknuti jer je naš profil gostiju onaj koji ima kupovnu moć. Naši gosti traže hotelski smještaj, većina njih dolazi avioprijevozom", kaže Bašić te dodaje da je u ULTRU uloženo deset milijuna eura.

Iako je godina izazovna, prodaja karata ide jako dobro.

"Imamo pet posto rasta u odnosu na prošlu godinu, što je veliki uspjeh, pogotovo kad znamo da je u Europi pet velikih festivala otkazano jer nisu mogli prodavat ulaznice. Naše ulaznice su u rasponu od 129 eura za tri dana do 449 za VIP ulaznice. Za 30 posto smo povećali prodaju VIP i VVIP ulaznica. Možemo reći da smo već prije deset dana rasprodali VVIP ulaznice što je najranije ikad u povijesti ULTRE od 2013. godine", kaže Bašić.