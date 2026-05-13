Požar kuće u Varošu: Jednoj osobi pružena pomoć nakon intervencije vatrogasaca

Dojava o požaru stigla je u 12.45 sati

Nešto prije 13 sati izbio je požar stambenog objekta u Varošu, točnije u Kamenitoj ulici, a na teren su odmah izašli vatrogasci, policija i vozilo hitne pomoći. 

Na teren su izašla tri vatrogasna vozila – dva vozila JVP Split s osam vatrogasaca te jedno vozilo DVD-a Split s tri vatrogasca. Vatra je brzo stavljena pod kontrolu, no hitna pomoć intervenirala je jer je u objektu bila jedna osoba. 

"Pomoć se pruža jednoj osobi koja je bila u objektu", kazali su nam iz PU splitsko-dalmatinske. 

Nije poznato kakve su ozljede u pitanju. 

