Požar kuće u Varošu: Jednoj osobi pružena pomoć nakon intervencije vatrogasaca

Nešto prije 13 sati izbio je požar stambenog objekta u Varošu, točnije u Kamenitoj ulici, a na teren su odmah izašli vatrogasci, policija i vozilo hitne pomoći.

Na teren su izašla tri vatrogasna vozila – dva vozila JVP Split s osam vatrogasaca te jedno vozilo DVD-a Split s tri vatrogasca. Vatra je brzo stavljena pod kontrolu, no hitna pomoć intervenirala je jer je u objektu bila jedna osoba.

"Pomoć se pruža jednoj osobi koja je bila u objektu", kazali su nam iz PU splitsko-dalmatinske.

Nije poznato kakve su ozljede u pitanju.