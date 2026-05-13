Policija intervenirala, zatvorena autocesta: Potukli se navijači?

Zbog policijske intervencije na autocesti A3 Bregana – Lipovac, kod naplatne postaje Zagreb istok u smjeru Lipovca, promet se danas odvijao usporeno.

Prema podacima HAK-a, kolona je u jednom trenutku bila duga oko četiri kilometra. Kako piše Jutarnji list, nešto iza 13 sati došlo je do sukoba pripadnika Bad Blue Boysa i Armade, koji su putovali prema Osijeku na finale Hrvatskog nogometnog kupa.

Policija je brzo intervenirala, razdvojila navijačke skupine te nakratko zatvorila autocestu prema Lipovcu. Prema navodima Jutarnjeg lista, tijekom intervencije korišten je i suzavac.