Festival UMAS u svibnju donosi umjetnost u dijalogu sa zajednicom

Festival UMAS i ove je godine zamišljen kao smotra umjetničkih i znanstvenih aktivnosti Umjetničke akademije, ali i kao mjesto susreta s umjetnicima, stručnjacima, studentima, nastavnicima i publikom. Ovogodišnje izdanje održat će se od 18. do 22. svibnja na više lokacija u Splitu.

Bogat program na više splitskih lokacija

Ovogodišnji Festival UMAS donosi raznolik program koji će se odvijati u reprezentativnim prostorima, među kojima su prostori Umjetničke akademije, Hrvatski dom, Podrumi Dioklecijanove palače i Gradsko kazalište lutaka. Tijekom pet festivalskih dana publiku očekuju predavanja, radionice, koncerti, kazališne predstave i izložbe. Program okuplja umjetnike, studente, nastavnike i zainteresiranu javnost, s ciljem otvaranja dijaloga između Akademije i zajednice u kojoj djeluje. Festival otvara niz aktualnih tema suvremene umjetnosti, od umjetne inteligencije i novih umjetničkih praksi do pitanja vidljivosti žena na umjetničkoj sceni i odnosa umjetnosti prema zajednici.

Posebno mjesto u programu zauzimaju dva koncertna događaja, osmišljena kako bi predstavila novu generaciju domaćih kompozitora i instrumentalista. Uz to, dio programa bit će posvećen i glazbenoj te arhitektonskoj baštini.

Radionice, predstave i izložbe

Važan dio Festivala čine radionice, među kojima se ističu kazališni workshop koji povezuje studente i profesore iz Zagreba i Splita, kao i kreativni dizajnerski laboratorij. Kazališne predstave i likovna izložba predstavit će nove autorske glasove te međugeneracijsku suradnju. Poseban program bit će namijenjen i najmlađoj publici, za koju će biti organizirana radionica o kazalištu.

Umjetnost kao prostor susreta

Festival UMAS i ove godine želi približiti umjetnost široj publici te otvoriti prostor susreta, razmjene ideja i kreativnog dijaloga. Organizatori ističu kako je umjetnost nezaobilazan dio života zajednice i važan dio njezina identiteta, a Festival UMAS će u tjednu koji dolazi na tu činjenicu podsjetiti šarolikim i zanimljivim programom.

