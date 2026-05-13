Otkriven virus zarazne žutice u smrznutom voću

U službenoj kontroli tržišta, na uzorku uzetom 20. travnja, njemačke vlasti pronašle su patogene mikroorganizme – virus hepatitisa A – u smrznutom bobičastom voću iz Srbije. Zdravstveni rizik ocijenjen je ozbiljnim, a proizvod je povučen s tržišta, javlja N1 Srbija.

Ovo nije prvi takav slučaj. Prema podacima RASFF-a, Njemačka je isti virus u smrznutom voću iz Srbije pronašla i u srpnju 2025. godine. Također, u kolovozu 2022. hepatitis A otkriven je u smrznutom voću iz Belgije, pri čemu je Srbija navedena kao jedna od zemalja podrijetla voća.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što je hepatitis A?

Virusni hepatitis A zarazna je bolest jetre poznata i kao zarazna žutica tipa A. Prema Institutu za javno zdravstvo Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", izvor zaraze je čovjek – oboljela osoba s tipičnim ili atipičnim simptomima.

Virus se nalazi u stolici, krvi i žuči zaraženih osoba, a rjeđe u mokraći.

Kako se prenosi?

Glavni put prijenosa je kontakt preko ruku kontaminiranih fekalijama koje sadrže virus. Zaraza se može prenijeti i posredno, preko kontaminiranih predmeta za osobnu ili opću uporabu.

Najčešće se širi unutar obitelji, vrtića, škola i ustanova kolektivnog smještaja. Važan put prijenosa može biti i zagađena voda, osobito u područjima s lošom opskrbom pitkom vodom ili nakon poplava. Hrana je rjeđi izvor zaraze, ali rizik predstavljaju namirnice koje nisu termički obrađene, poput salata, sendviča, voća i morskih plodova, kao i hrana koja je naknadno kontaminirana.

Simptomi i tijek bolesti

Bolest obično počinje naglo, povišenom temperaturom, glavoboljom i slabošću. Nakon toga slijede gubitak apetita, mučnina, povraćanje i bol ispod desnog rebrenog luka. Nekoliko dana kasnije stolica postaje svjetlija, mokraća tamnija, a pojavljuje se i žutica. Većina slučajeva prolazi u blažem obliku, posebno kod djece, a mnoge infekcije nemaju vidljive simptome. Teži oblici bolesti i komplikacije mogu se javiti kod trudnica i starijih osoba.

Inkubacija traje od 15 do 50 dana, najčešće oko mjesec dana. Zaražena osoba najzaraznija je tijekom druge polovice inkubacije, prije pojave žutice.

Prevencija

Stručnjaci ističu da su higijenske navike ključne za prevenciju hepatitisa A. Redovito pranje ruku sapunom i zdravstveno ispravnom vodom, osobito nakon korištenja toaleta i prije pripreme hrane, smatra se najučinkovitijom zaštitom.

Potrebno je osigurati i zdravstveno ispravnu pitku vodu te pravilno zbrinjavanje otpadnih voda i fekalija.

Rasprostranjenost

Hepatitis A prisutan je diljem svijeta, posebno u zemljama s lošijim higijenskim i socioekonomskim uvjetima. U razvijenim državama bolest se javlja u svim dobnim skupinama, ali su djeca najčešće pogođena.

U umjerenim klimatskim područjima najveći broj slučajeva bilježi se krajem ljeta i početkom jeseni.

Imunitet stečen nakon preboljele bolesti uglavnom je trajan, vjerojatno doživotan.