Split donosi nova pravila za javne površine: Stroži red u staroj gradskoj jezgri, štekati bez bušenja kamena, bankomati pod posebnim režimom

Grad Split uputio je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga nove Odluke o komunalnom redu, dokument koji bi trebao jasnije urediti korištenje javnih površina, izgled štekata, postavljanje reklama, bankomata, štandova, kioska i urbane opreme, posebno u najosjetljivijem dijelu grada – Zoni A, odnosno zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini Splita.

Javno savjetovanje traje od 28. travnja do 28. svibnja 2026. godine, a građani, poduzetnici, udruge i ostala zainteresirana javnost svoje primjedbe mogu poslati na adresu komunalni.red@split.hr. Nova odluka posebno se bavi prostorom stare gradske jezgre. Riječ je o području koje obuhvaća zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu Splita, uključujući Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom, koji je na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upravo zato, u dokumentu se naglašava da komercijalne i ugostiteljske djelatnosti ne smiju ugrožavati pješačke komunikacije, sigurnost građana, vizure na povijesne strukture ni prezentirane arheološke lokalitete. Drugim riječima, ideja je da javni prostor ostane prostor grada, a ne samo prostor za stolove, reklame, bankomate i prodaju. Grad u obrazloženju navodi da se nova odluka donosi radi usklađenja sa zakonom, pravne sigurnosti i kontinuiteta u uređenju komunalnog reda. Prethodna odluka ukinuta je presudom Visokog upravnog suda, pri čemu se razlozi nisu odnosili na potrebu bitne promjene sadržaja, nego ponajprije na formalno-pravne nedostatke i potrebu preciznijeg normiranja pojedinih odredbi.

Štekati ostaju, ali uz puno stroža pravila

Jedan od najvažnijih dijelova odluke odnosi se na štekate. Oni će se u Zoni A moći postavljati samo prema Planu postavljanja štekata i uz odobrenje nadležnog gradskog tijela.

Nova pravila predviđaju da štekati ne smiju umanjiti urbane i povijesne vrijednosti prostora, ometati kretanje građana, pristup zgradama, prolaz osoba smanjene pokretljivosti ni prolaz vozila hitnih i komunalnih službi. Zabranjuje se postavljanje lounge setova, kauča, fotelja, ljuljački i slične opreme. Štekati moraju biti otvorenog tipa, bez ograda, ostakljenja i drugih rješenja koja bi ih pretvarala u zatvorene prostore.

Posebno je važno pravilo koje se odnosi na kamene pločnike. Neće biti dopušteno bušenje ni prilagodba kamenih opločenja za bilo koji element štekata. Ne dopušta se ni montaža fiksnih konstrukcija za nadstrešnice na javnim površinama, trgovima i proširenjima ulica. Suncobrani i tende morat će biti neutralne bež boje, bez uzoraka i reklamnih natpisa, a u raširenom položaju neće smjeti prelaziti granice odobrene površine štekata. Morat će se sklapati svaki dan u sumrak, kako bi se, kako se navodi u dokumentu, omogućio nesmetan arhitektonski i umjetnički doživljaj gradskog ambijenta.

Gdje štekata neće smjeti biti

Nacrt odluke jasno navodi lokacije na kojima se štekati neće smjeti postavljati. Zabranjuju se u Željeznim, Zlatnim i Srebrnim vratima, na Peristilu, Vestibulu, u "Kriptoporiku" i Trikliniju Dioklecijanove palače, na Cardu i Decumanusu, odnosno u Dioklecijanovoj ulici, Krešimirovoj ulici i Poljani kraljice Jelene.

Štekati se neće smjeti postavljati ni nad mozaicima unutar palače, u ruševinama, pred prezentiranim arheološkim lokalitetima i kompleksima poput sjevernog i istočnog zida palače, kao ni u Hrvojevoj ulici. Za Rivu se propisuje da se štekati na Obali hrvatskog preporoda postavljaju prema Planu postavljanja štekata do rekonstrukcije Rive, nakon čega će njihov obuhvat biti utvrđen projektom.

Odluka donosi i stroža pravila za bankomate i slične uređaje u Zoni A. Zabranjuje se postavljanje samostojećih bankomata, automata i sličnih naprava na području Zone A. Također se zabranjuje postavljanje bankomata na način da se usluga pruža s javne površine ili na javnoj površini. Bankomati se neće smjeti ugrađivati u stilski oblikovane izloge i druge otvore, u jedno krilo dvokrilnih vrata, niti na način da se zbog njihove ugradnje uklanjaju drvene vratnice ili izlozi. Neće biti dopušteno ni dodatno osvjetljenje, dodatne reklame ili više bankomata u jednom građevinskom otvoru. Iznimke su predviđene za uređaje za prodaju karata javnog gradskog prijevoza, opremu e-ticketinga i noćne trezore, ali uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela.

Kiosci zabranjeni u Zoni A, štandovi samo privremeno

U staroj gradskoj jezgri zabranjuje se postavljanje kioska na javnim površinama. Štandovi će biti mogući samo prema posebnom planu, uz prethodno odobrenje konzervatora.

Njihov izgled mora biti jednostavan, unificiran i prilagođen ambijentu. Ne smiju ometati pješački i kolni promet, zaklanjati preglednost, otežavati evakuacijske putove, ometati infrastrukturu ni stvarati dodatnu buku i onečišćenje. Sva prodajna roba, pribor i otpad morat će biti unutar štanda, a po završetku radnog vremena štand će se morati prekriti tipiziranom bijelom ili bež tendom.

Nova odluka detaljno uređuje i izgled natpisa, reklama i izloga u Zoni A. Natpisi poslovnih prostora moći će se postavljati samo unutar svijetlih otvora poslovnih prostora, u širini otvora. Neće biti dopušteno postavljanje natpisa na kamene okvire, korištenje svjetlećih natpisa ni reflektora u reklamne svrhe, osim u iznimnim slučajevima, primjerice za oznake ljekarni. Dopušten je jedan natpis po poslovnom subjektu. Za više korisnika poslovnih prostora u istoj zgradi predviđaju se manje ploče na zajedničkoj ploči. U izlozima će se moći izlagati proizvodi, ali reklamni sadržaj smjet će zauzimati najviše 25 posto prostora izloga. Zabranjuje se lijepljenje reklamnih predmeta na izloge, prekrivanje izloga folijama, postavljanje žarke i bljeskajuće rasvjete te video ekrana.

Zabranjuje se i izlaganje robe na stalcima, policama, mrežama i sličnim napravama ispred poslovnih prostora.

Nema otvorenog plamena, nagovaranja turista ni alkohola izvan štekata

U Zoni A predviđa se niz zabrana koje se izravno tiču svakodnevnog života u gradskoj jezgri. Među ostalim, zabranjuje se nuđenje, nagovaranje i prodaja usluga smještaja, hrane, turističkih izleta i turističkih tura na javnim površinama.

Zabranjuje se priprema hrane korištenjem otvorenog plamena, postavljanje točionika, ledomata, rashladnih vitrina, hladnjaka za industrijski sladoled i sličnih naprava, kao i izlaganje robe ispred trgovina. Posebno se regulira i konzumacija alkohola. Na javnim površinama u Zoni A neće biti dopušteno konzumirati alkoholna pića, osim na terasama koje imaju odobrenje za obavljanje ugostiteljskih usluga. Ugostitelji ne smiju posluživati alkohol koji bi se konzumirao izvan gabarita odobrenog štekata. Zabranjuje se i boravak na javnoj površini u kupaćem kostimu, donjem rublju ili bez odjeće. Nacrt predviđa i prijelazne rokove. Vlasnici ili korisnici određenih predmeta u Zoni A morat će ih ukloniti u roku od 60 dana od stupanja odluke na snagu. To se odnosi, među ostalim, na protuprovalne metalne rešetke i rolo rešetke na kamenim okvirima i pročeljima, elektroakustične uređaje, antene na pročeljima iznad javne površine, klimatizacijske uređaje na pročeljima, točionike, šankove, ledomate, rashladne vitrine i izloženu robu ispred prodavaonica.

Vlasnici automata i sličnih uređaja imat će rok od šest mjeseci za uklanjanje s javnih površina, dok će zakupci javnih površina za štekate morati uskladiti opremu u roku od 30 dana od stupanja odluke na snagu. Odluka predviđa i ovlasti komunalnih redara, uključujući donošenje rješenja, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i naplatu novčanih kazni. Protupravno postavljeni kiosci, štekati, bankomati, automati, reklame, pokretne naprave i drugi predmeti moći će se uklanjati na trošak i rizik počinitelja. Ako se uklonjeni predmeti ne preuzmu u propisanom roku, moći će se prodati radi podmirenja troškova uklanjanja, skladištenja i čuvanja. Lako kvarljiva roba, ako se ne preuzme u roku, moći će se predati humanitarnim udrugama.

Građani mogu slati primjedbe do 28. svibnja

Svi zainteresirani mogu sudjelovati u internetskom savjetovanju do 28. svibnja 2026. godine. Primjedbe se dostavljaju putem obrasca na adresu komunalni.red@split.hr.

Nakon završetka savjetovanja, Grad će razmotriti sve pristigle prijedloge. Oni mogu biti prihvaćeni, neprihvaćeni ili primljeni na znanje, uz obrazloženja koja će biti dio izvješća o savjetovanju s javnošću. Za građane, ugostitelje, obrtnike i sve koji svakodnevno žive ili rade u staroj gradskoj jezgri, ova odluka neće biti samo administrativni dokument. Ona će, ako bude usvojena, izravno utjecati na izgled ulica, prolaznost pješačkih pravaca, opremu štekata, reklame, izloge, bankomate i opći dojam grada koji istodobno mora biti živ, funkcionalan i dostojan vlastite baštine.