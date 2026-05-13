Odlična vijest za Dalića: Gvardiol se vratio nakon teške ozljede i starta za Manchester City!

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nalazi se u početnoj postavi Manchester Cityja za večerašnji ogled protiv Crystal Palacea na Etihad Stadiumu, što je sjajna vijest za izbornika Zlatka Dalića i hrvatsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva.

Gvardiol je, podsjetimo, zbog teške ozljede bio pod velikim upitnikom za Mundijal. Njegov nastup na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri jedno vrijeme nije bio siguran, a u stožeru Vatrenih s posebnom se pažnjom pratilo njegovo stanje i oporavak. No, najnoviji razvoj događaja sugerira da bi hrvatski branič ipak trebao biti spreman za reprezentativne izazove.

Najbolja potvrda njegova povratka stigla je uoči utakmice Manchester Cityja i Crystal Palacea. Pep Guardiola uvrstio je Gvardiola u početnih 11, i to u sustavu 4-2-3-1, gdje će hrvatski reprezentativac zauzeti mjesto u obrambenoj liniji Cityja. Uz njega od prve minute kreću i Donnarumma, Khusanov, Guéhi, Aït-Nouri, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Savinho, Foden, Semenyo i Marmoush.

Susret se igra večeras od 21 sat na Etihad Stadiumu u sklopu 31. kola Premier lige, a prijenos je na Arena Sport 1 HR. Manchester City u utakmicu ulazi kao veliki favorit, ali za hrvatsku javnost najvažnija vijest nije rezultat, nego činjenica da je Gvardiol ponovno spreman za natjecateljski ritam.

Za Zlatka Dalića ovo je iznimno važan signal. Gvardiol je jedan od ključnih igrača hrvatske obrane i nogometaš bez kojeg je teško zamisliti udarnu postavu Vatrenih. Nakon razdoblja neizvjesnosti, njegov povratak u sastav Manchester Cityja mogao bi značiti da su najgore prognoze ipak izbjegnute.

Iako će se njegovo stanje sigurno i dalje pratiti iz utakmice u utakmicu, činjenica da ga Guardiola koristi od prve minute pokazuje da je Gvardiol napravio veliki korak prema potpunom povratku. Za Hrvatsku i Dalića to je vijest koja dolazi u najboljem mogućem trenutku.