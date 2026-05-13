Splićanin ostao u šoku zbog cijene parkinga kraj Starog placa: "9 eura za manje od dva sata"

Početkom ove godine na izvanuličnom parkiralištu Zrinsko-Frankopanska / Stari plac uvedene su nove cijene parkiranja, o čemu je ranije izvijestio Split parking. Time su cijene na toj lokaciji izjednačene s onima koje vrijede na parkiralištima na Rivi i kod Sv. Frane, odnosno u samom središtu grada.

Iz Split parkinga tada su pojasnili da je riječ o parkiralištima jednake vrijednosti te da tijekom ljetnih mjeseci gotovo polovicu korisnika čine strani posjetitelji. Naveli su i kako je poskupljenje dio šire reorganizacije prometa koju provodi Grad Split, a čiji je cilj smanjenje prometnih gužvi i poticanje korištenja javnog prijevoza.

Tako od 1. svibnja do 30. rujna parkiranje na Starom placu stoji 4 eura za prvi sat, dok se svaki sljedeći sat naplaćuje 5 eura.

Ipak, čini se da mnogi vozači još uvijek nisu svjesni novih cijena.

Redakciji se javio jedan Splićanin koji je ostao neugodno iznenađen nakon kratkog boravka u centru grada.

“Evo lipi moji, pa ti parkiraj kraj Starog placa... Netko će reć ‘ko te tira da ideš s auton’? Ima san nešto obavit u gradu, a kako me malo kolino boli, odlučija san da iden s auton, ne znajući da su digli cijene... Evo račun čisto da znate što vas čeka ako parkirate u ulici Zrinsko-Frankopanska 6. Za samo 1 sat i 53 minute parkiranja platija san 9 eura. Usporedbe radi, u centru Rima ili Pariza često ne plaćate ovoliko... Pazite di ćete parkirat da vas kava u gradu ne bi koštala ka večera”, požalio se čitatelj.

No, kako doznajemo, nije jedini. Još jedan naš čitatelj prošao je još skuplje — za 2 sata i 10 minuta parkiranja platio je čak 16 eura.

"U Trogiru smo nekidan platili 3 sata 28 eura. Mrak nam je pao na oči", jedan je od komentara.

Dok dio građana podržava strožu prometnu politiku i smanjenje automobila u centru, drugi upozoravaju da bi ovakve cijene mogle dodatno udaljiti građane od centra grada, osobito one koji ondje dolaze zbog liječnika, administracije ili kratkih obaveza.

Istodobno, cijene parkiranja u Svačićevoj ulici, udaljenoj svega stotinjak metara od Starog placa, zasad ostaju nepromijenjene, zbog čega mnogi vozači upravo ondje pokušavaju pronaći slobodno mjesto.