Strožanac u suzama: Preminuo je don Ante Čotić

Župa Gospe u Siti – Strožanac objavila je tužnu vijest o smrti dugogodišnjeg i omiljenog župnika don Ante Čotića, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti.

– Sa velikom tugom i žalosti obavještavamo sve župljane da je nakon duge i teške bolesti preminuo naš dugogodišnji i voljeni župnik don Ante Čotić – objavili su iz župe.

Don Ante Čotić djelovao je u župi od 1987. do 2014. godine. Najprije je bio župni pomoćnik, a od 1995. godine i službeno prvi župnik Župe Gospe u Siti – Strožanac.

Vjernici ističu kako je obilježio brojne generacije župljana.

– Možemo slobodno reći da gotovo da nema osobe u našoj župi koju don Ante nije krstio, krizmao ili vjenčao. Zaslužan je za odgoj mnogih generacija naše župe kao i za izgradnju naše sadašnje crkve – navodi se u objavi.

Od don Ante na društvenim mrežama opraštaju se brojni župljani i prijatelji emotivnim porukama zahvalnosti i tuge.

Posljednji ispraćaj održat će se u petak, 15. svibnja, na Lovrincu s početkom u 14:30 sati, dok će sprovod biti u Dubravi u 16 sati.