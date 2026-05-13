Kultni splitski festival ipak dobio potporu, no poruka organizatora je jasna: "Ovo nije razvoj, ovo je borba za opstanak"

Festival mediteranskog filma Split ipak će dobiti financijsku potporu Grada Splita za svoje 19. izdanje. Nakon prvotne odluke prema kojoj jedan od najprepoznatljivijih splitskih kulturnih festivala nije dobio sredstva na javnom pozivu, prigovor organizatora je prihvaćen, a FMFS-u je dodijeljeno 15 tisuća eura.

Odluku je donio gradonačelnik Tomislav Šuta, prihvativši prijedlog Povjerenstva za prigovore po Javnom pozivu za predlaganje programa u kulturi Grada Splita za 2026. godinu. Sredstva su, kako je ranije objavljeno, osigurana u gradskom proračunu kroz program Kulturna suradnja, aktivnost Manifestacije.

"Prihvaćenim prigovorom tek smo djelomično zadovoljni"

Umjetnički direktor FMFS-a Alen Munitić za Dalmaciju Danas ističe da dodijeljenih 15 tisuća eura ne može biti shvaćeno kao razvojna potpora festivalu koji gotovo dva desetljeća gradi kulturni identitet Splita.

"Prihvaćenim prigovorom tek smo djelomično zadovoljni jer i dalje je riječ o smanjenju ukupne potpore od čak 45 posto u odnosu na prethodne godine, čime udio Grada u ukupnom budžetu FMFS-a pada na svega 5 posto. Razlog tome je što nije raspisan Natječaj za manifestacije od značaja za Grad Split putem kojeg smo se također financirali. Za projekt koji kontinuirano gradi kulturni identitet Splita, iznos od 15 tisuća eura nije razvojna potpora. Dok zahvaljujući rastu festivala u svim segmentima, europska, nacionalna i vlastita sredstva rastu, gradska se potpora smanjuje. Ne želimo otvarati sukob, niti umanjiti činjenicu da je Grad Split kroz godine uvijek bio važan partner Festivala. Ali je problematično što se ovakve odluke donose neposredno prije početka našeg 19. izdanja. Velike manifestacije ne mogu se razvijati u financijskoj neizvjesnosti, niti se ozbiljni međunarodni programi mogu planirati u posljednji trenutak. FMFS ne traži poseban tretman, nego partnerski odnos koji odgovara njegovom značaju, opsegu i rezultatima. Ako Grad Split želi međunarodno relevantan filmski festival, to mora biti vidljivo i u proračunu, a ne samo u deklarativnoj podršci. U suprotnom, dovodi nas se periodično u situaciju da umjesto razvoja festivala rješavamo pitanja osnovnog opstanka", kazao je za Dalmaciju Danas Alen Munitić, umjetnički direktor FMFS-a.

Kultni splitski festival pred 19. izdanjem

Festival mediteranskog filma Split ove će se godine održati od 11. do 20. lipnja 2026. godine, a iza sebe ima gotovo dva desetljeća stvaranja jedne od najprepoznatljivijih kulturnih priča u Splitu. Festival je počeo 2008. godine u Ljetnom kinu Bačvice, a s vremenom je izrastao u jedan od važnijih filmskih događaja u regiji.

Prošlogodišnje, 18. izdanje, donijelo je više od stotinu filmova iz 37 zemalja, uz projekcije na više splitskih lokacija. Upravo zato odluka o financiranju, iako formalno pozitivna nakon prihvaćenog prigovora, otvara šire pitanje odnosa Grada Splita prema velikim kulturnim manifestacijama koje su odavno prerasle okvire jednokratnih događanja.

FMFS nije samo filmski program. Za mnoge Splićane i posjetitelje grada to je početak ljeta, susret publike, filma, otvorenih kina i mediteranske atmosfere koju je festival godinama pažljivo gradio.

Dodjela 15 tisuća eura znači da Grad Split ipak ostaje financijski partner festivala. Međutim, prema riječima organizatora, problem nije samo u tome je li potpora odobrena, nego u njezinoj visini i u činjenici da se odluke donose neposredno prije održavanja manifestacije.

Smanjenje ukupne potpore od 45 posto, uz izostanak natječaja za manifestacije od značaja za Grad Split, za organizatore znači manje prostora za razvoj, manje sigurnosti u planiranju i više vremena potrošenog na pitanje osnovnog opstanka.

Drugim riječima, festival je dobio novac, ali nije dobio mir. A upravo je financijska stabilnost ono što velikim međunarodnim kulturnim projektima omogućuje da rastu, planiraju i zadrže razinu koju publika očekuje.

Nadamo se da ovo nije put prema kraju jedne splitske kulturne priče

Festival mediteranskog filma Split godinama je jedna od onih manifestacija koje se ne događaju samo u programu, nego i u pamćenju grada. Njegove projekcije, publika, lokacije i atmosfera postali su dio splitskog kulturnog identiteta.

Zato se nakon ove odluke može reći da je najgori scenarij zasad izbjegnut. FMFS će dobiti sredstva i nastaviti pripreme za svoje 19. izdanje. Ipak, ostaje gorak okus zbog činjenice da se festival takvog značaja našao u situaciji da se neposredno prije početka mora boriti za osnovnu gradsku potporu.

Ostaje nada da ovo nije znak puta prema kraju već sada kultnog festivala u Splitu, nego upozorenje da se prema manifestacijama koje su godinama gradile kulturni ugled grada treba odnositi stabilnije, odgovornije i partnerski.