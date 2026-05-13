U Splitu se otvara izložba koja umjetnost približava i slijepim osobama: "Brailleeva dionica" Anabel Zanze

Izložba „Brailleeva dionica“ umjetnice Anabel Zanze bit će otvorena u srijedu, 13. svibnja, u 20 sati u Sveučilišnoj galeriji u Splitu.

Riječ je o projektu koji pomiče granice vizualne umjetnosti i otvara prostor inkluzivnog umjetničkog iskustva, a postavljen je na oba kata galerije u Ulici Ruđera Boškovića 31.

Izložba donosi zaokruženi ciklus radova koji istražuju odnos jezika i slike, ali i načine na koje umjetnost može komunicirati izvan isključivo vizualnog doživljaja – kroz dodir, zvuk i proširenu percepciju.

Posjetitelji će moći vidjeti radove izvedene na Brailleovu pismu, taktilne grafike te koristiti audiodeskripciju dostupnu putem QR kodova, čime je umjetnički sadržaj prilagođen i osobama oštećena vida.

Organizatori ističu kako se na taj način umjetnost ne pojednostavljuje, nego se njezin doživljaj dodatno produbljuje i širi.

Izložbu će, u prisutnosti autorice, predstaviti Igor Zidić, dok će je otvoriti rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić.

Izložba ostaje otvorena do 2. lipnja.