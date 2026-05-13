Slaven Belupo prvi put u povijesti ima igrača na Svjetskom prvenstvu

Slaven Belupo po prvi put u svojoj povijesti imat će igrača na Svjetskom prvenstvu. Točnije, riječ je o vrataru Osmanu Hadžikiću, koji se našao na konačnom popisu izbornika nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza.

Iz koprivničkog kluba poručili su kako je riječ o velikom priznanju, ne samo za Hadžikića nego i za sam klub, s obzirom na to da je Svjetsko prvenstvo najveća sportska smotra godine koju prati cijeli svijet.

Hadžikić je dio reprezentacije Bosne i Hercegovine od 2023. godine, no još uvijek čeka službeni debi. Unatoč tome, redovito se nalazi na popisu reprezentacije otkako je prije tri godine dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine. U konkurenciji vratara društvo mu prave Nikola Vasilj iz St. Paulija i Martin Zlomislić iz Rijeke.

U Slaven Belupo stigao je na početku aktualne sezone, tijekom priprema u Sloveniji, a ove je sezone pet puta sačuvao svoju mrežu netaknutom. U Koprivnicu je došao iz mostarskog Veleža, gdje je dvije uzastopne sezone proglašen najboljim vratarom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Tridesetogodišnji vratar rođen je u Austriji i ima dvojno državljanstvo. Tijekom karijere branio je za Austriju Beč, Zürich i Admiru Wacker, a hrvatskoj publici poznat je i po epizodi u Interu iz Zaprešića, gdje je tijekom 2020. godine proveo pola sezone na posudbi.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini B, a protivnici će joj biti Kanada 12. lipnja, Švicarska 18. lipnja i Katar 21. lipnja.