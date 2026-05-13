Besplatan prijevoz za Dan Marjana: Evo kako do omiljenog splitskog izletišta

Povodom Dana Marjana, koji će se održati u nedjelju 17. svibnja, organiziran je besplatan prijevoz za građane. Autobusi Prometa vozit će na relaciji HNK – Marjan, dok će besplatni E-bus prometovati između Dječjeg grada (ZOO) i Promatračnice od 10 do 15 sati, s polascima svakog punog sata.

Građanima će biti dostupni i turistički vlakići s polascima ispred Sv. Frane od 9:30 do 14 sati. Vožnja je besplatna za djecu do pet godina, dok karta za ostale stoji pet eura.