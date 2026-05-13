Zvijezda je prodana

Fortenova grupa i Žito danas su formalno zaključili proces prodaje kompanija Zvijezda plus i Zvijezda Slovenija, koje prelaze u vlasništvo Žito grupe, piše Index.

Žito je ovom transakcijom postalo vlasnik 100 posto poslovnih udjela u društvima Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija, nakon što su posao odobrila sva nadležna regulatorna tijela.

Vrijednost transakcije iznosi 115,7 milijuna eura. Kupoprodajna cijena definirana ugovorom iznosi 94,06 milijuna eura, uz moguće dodatne korekcije, dok je Žito sredstva osiguralo kreditima poslovnih banaka i vlastitim kapitalom.

Preuzimanjem Zvijezde u Hrvatskoj i Sloveniji, Žito grupa dobiva brendove Zvijezda, Margo i Omegol. Iz kompanije ističu kako su Zvijezdino ulje i majoneza godinama među vodećim proizvodima na hrvatskom tržištu.

Predsjednik Uprave Žito grupe Marko Pipunić poručio je da ova transakcija predstavlja novo razvojno poglavlje i dodatno jačanje prehrambene industrije i regionalne prisutnosti kompanije.

Fabris Peruško iz Fortenove izjavio je da obje strane ovim poslom dobivaju snažan razvojni poticaj te naglasio važnost suradnje maloprodaje i prehrambene industrije u regiji.

Dosadašnja uprava Zvijezde nastavlja voditi kompaniju, a u Nadzorni odbor imenovani su predstavnici Žito grupe Jozo Ljubičić i Josip Bičvić.