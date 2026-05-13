Close Menu

Drama na nebu iznad Poljske: Podignuti borbeni avioni zbog masovnog ruskog napada na Ukrajinu

Poljska pojačala mjere sigurnosti

Poljska je danas podigla borbene avione i stavila protuzračnu obranu u stanje povišene pripravnosti zbog velikog ruskog napada na Ukrajinu.

Zbog masovnog napada Ruske Federacije na teritorij Ukrajine, izvedenog velikim brojem bespilotnih letjelica, započele su vojne zrakoplovne aktivnosti u poljskom zračnom prostoru. Kako je priopćeno, u skladu s važećim procedurama, Operativni zapovjednik Oružanih snaga aktivirao je potrebne snage i sredstva kojima raspolaže.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Borbeni zrakoplovi i helikopteri u pripravnosti

U operacijama sudjeluju dežurni borbeni zrakoplovi i helikopteri, dok su sustavi zemaljske protuzračne obrane i radarskog izviđanja podignuti na viši stupanj pripravnosti. "Riječ je o preventivnim aktivnostima usmjerenima na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u područjima koja graniče s ugroženim regijama", navodi se u priopćenju.

Situacija se nastavlja pratiti

Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga nastavlja pratiti razvoj situacije. Podređene snage i sredstva ostaju spremni za trenutačnu reakciju u slučaju potrebe.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0