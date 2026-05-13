Drama na nebu iznad Poljske: Podignuti borbeni avioni zbog masovnog ruskog napada na Ukrajinu

Poljska je danas podigla borbene avione i stavila protuzračnu obranu u stanje povišene pripravnosti zbog velikog ruskog napada na Ukrajinu.

Zbog masovnog napada Ruske Federacije na teritorij Ukrajine, izvedenog velikim brojem bespilotnih letjelica, započele su vojne zrakoplovne aktivnosti u poljskom zračnom prostoru. Kako je priopćeno, u skladu s važećim procedurama, Operativni zapovjednik Oružanih snaga aktivirao je potrebne snage i sredstva kojima raspolaže.

Borbeni zrakoplovi i helikopteri u pripravnosti

U operacijama sudjeluju dežurni borbeni zrakoplovi i helikopteri, dok su sustavi zemaljske protuzračne obrane i radarskog izviđanja podignuti na viši stupanj pripravnosti. "Riječ je o preventivnim aktivnostima usmjerenima na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u područjima koja graniče s ugroženim regijama", navodi se u priopćenju.

Situacija se nastavlja pratiti

Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga nastavlja pratiti razvoj situacije. Podređene snage i sredstva ostaju spremni za trenutačnu reakciju u slučaju potrebe.

❗️ Uwaga. W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/tyJ1lresOU — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) May 13, 2026