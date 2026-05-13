NK Prugovo organizira nogometni turnir u čast svetog Ante

Nogometni klub Prugovo organizira nogometni turnir u čast svetog Ante, koji će se održati 29., 30. i 31. svibnja 2026. godine. Riječ je o sportskom događaju koji će okupiti mlade nogometaše i nogometašice, a organizatori najavljuju natjecanje u nekoliko dobnih kategorija.

Natjecanje u četiri kategorije

Na turniru će nastupiti dječaci rođeni 2012. godine, dječaci rođeni 2015. i 2016. godine, dječaci rođeni 2017. godine te djevojčice rođene 2012. godine. Turnir je namijenjen mladim sportašima, a osim natjecateljskog dijela, cilj je promicanje sportskog duha, druženja i zajedništva.

Organizatori su za najuspješnije ekipe i pojedince pripremili nagrade. Medalje i pehari bit će dodijeljeni ekipama koje osvoje prva tri mjesta, dok će medalje dobiti svi sudionici turnira.

Posebni pehari predviđeni su za najboljeg golmana, najboljeg igrača i najboljeg strijelca turnira.

Prijave otvorene do 18. svibnja

Prijave za turnir su u tijeku, a ekipe se mogu prijaviti najkasnije do 18. svibnja 2026. godine. Kotizacija po ekipi iznosi 100 eura.

Za dodatne informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti putem e-maila: strized14@gmail.com ili na broj mobitela 091 538 4637. Iz NK Prugovo pozivaju sve zainteresirane ekipe da se prijave i sudjeluju na turniru koji će, kako poručuju organizatori, biti prilika za sportsko nadmetanje, druženje i stvaranje lijepih uspomena.