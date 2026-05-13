"Umri Livaja" odjekivalo Opus Arenom: Sramotne poruke za jednog od najboljih igrača Hajduka

Uoči finalne utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke na Opus Areni u Osijeku, dio navijača dvaju klubova skandirao je "Umri Livaja", sramotnu poruku upućenu Marku Livaji, jednom od najboljih igrača Hajduka.

Dok je na stadionu svirala pjesma Freed From Desire, s tribina su se mogli čuti uvredljivi stihovi na račun napadača splitskog kluba. Takvo skandiranje već se ranije pojavljivalo na hrvatskim stadionima, posebno u kontekstu rivalstva Hajduka i Rijeke.

Livaja ponovno meta uvreda

Livaja je godinama jedan od najvažnijih igrača Hajduka i jedna od najvećih zvijezda HNL-a, zbog čega je često na meti protivničkih navijača. Ipak, poruke poput "Umri Livaja" daleko prelaze granice sportskog rivalstva i predstavljaju sramotne izjave prema igraču koji je obilježio noviju povijest splitskog kluba.

Podsjetnik na ranije incidente

Animozitet prema Livaji posebno se intenzivirao nakon događaja iz lipnja 2023. godine, kada je na treningu hrvatske reprezentacije na Rujevici došlo do incidenta s dijelom publike. Trening je tada bio prekinut nakon što su se nastavile uvrede s tribina, a Livaja je ubrzo nakon toga napustio reprezentativno okupljanje.

