Dinamo osvojio Kup

Dinamo i Rijeka odigrali su finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa na Opus Areni u Osijeku, a Rabuzinovo sunce otišlo je u ruke Dinama. Modri su slavili protiv Rijeke 2:0, a junak susreta bio je Luka Stojković, koji je zabio u 50. i 57. minuti.

Ovakav rasplet dobra je vijest i za Hajduk. Budući da je Dinamo već prvak Hrvatske, osvajanje Kupa otvara mogućnost da Hajduk, potvrdi li drugo mjesto u prvenstvu, ode u kvalifikacije Europske lige.

Da je Kup osvojila Rijeka, ona bi kao pobjednik natjecanja uzela mjesto u Europskoj ligi, dok bi Hajduk morao krenuti iz kvalifikacija Konferencijske lige.

