VELIKA FOTOGALERIJA "Brinemo o mentalnom zdravlju": U Splitu održana panel rasprava o zaštiti djece i onih koji o njima brinu

U prepunoj dvorani Tehnološkog parka Split na Dračevcu u srijedu, 13. svibnja 2026. godine, održana je panel rasprava pod nazivom "Brinemo o mentalnom zdravlju", u organizaciji četiriju dalmatinskih županijskih Zajednica žena HDZ-a "Katarina Zrinski".

Skup je okupio predstavnike struke i politike, a posebna gošća bila je proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rasprava je bila usmjerena na zdravstvo, obrazovanje, digitalno okruženje, sport i roditeljstvo, s ciljem osvješćivanja javnosti o utjecajima suvremenog doba na mentalno zdravlje djece, ali i odraslih koji o njima brinu. Poseban naglasak stavljen je na jačanje međusektorske suradnje radi sveobuhvatnije i učinkovitije podrške djeci, obiteljima i stručnjacima.

O iskustvima u provedbi politika zaštite mentalnog zdravlja govorili su dalmatinski župani: Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanske županije, Josip Bilaver, župan Zadarske županije, Paško Rakić, župan Šibensko-kninske županije, i Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

U ime Vlade Republike Hrvatske sudjelovala je Irena Hrstić, ministrica zdravstva. Skup su pozdravili Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, i Ante Mihanović, predsjednik HDZ-a Županijske organizacije Splitsko-dalmatinske županije.

Raspravom je moderirala Danica Baričević, saborska zastupnica i predsjednica Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Splitsko-dalmatinske županije.

U uvodnom govoru istaknula je kako su dalmatinske "Katarine", organizacijom panel rasprave o jednom od najosjetljivijih izazova suvremenog doba, željele dodatno javno doprinijeti rješavanju ključnih životnih pitanja koja opterećuju društvo.

Zahvalivši svim sudionicima i publici na odazivu, poručila je kako, uz niz zakonskih i podzakonskih mjera i programa koje je Vlada, pod vodstvom Hrvatske demokratske zajednice, u proteklih deset godina donijela i provodi u više resora, uvijek postoji prostor za dodatno unaprjeđenje.

"Posla će uvijek biti, jer svako vrijeme nosi svoje izazove! Zato vjerujem i kako će poruke našeg panela biti vodilja kako bi se te politike, radi dobrobiti naše djece, dodatno unaprijedile i učinkovitije prilagodile potrebama", poručila je Baričević.

Dodala je kako, za razliku od, kako je rekla, "nedavnih pokušaja populističkih dociranja, osobito lijeve saborske oporbe", Vlada i HDZ na izazove suvremenog doba odgovaraju djelima, radom, odlučno i hrabro, ali prije svega razložno i razumno, s ciljem dugoročnog boljitka Hrvatske.

"Prevencija nije trošak, već najvažnije ulaganje"

Uvodničarka stručne rasprave, Ana Babić Pezo, konzultantica za zaštitu dječjih prava i osnivačica BRUNOAkademije za zaštitu djece, savjetovanje i profesionalni razvoj, naglasila je važnost pravodobne podrške.

"Ako želimo zdravo društvo, moramo početi od djece, ali ne samo riječima, nego stvarnim odlukama i podrškom onima koji o djeci svakodnevno brinu. Ako čekamo da dijete pokaže problem, već smo zakasnili. Prevencija nije trošak, već najvažnije ulaganje", poručila je Babić Pezo.

Stela Klepac Erstić, dr. med., voditeljica Službe za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, istaknula je kako je najvažnije osigurati brzu i dostupnu ranu intervenciju te jačati prevenciju.

"Ako govorimo o tome što treba uraditi odmah ili već sutra, najvažnije je osigurati brzu i dostupnu ranu intervenciju te jačati prevenciju. Djeca trebaju pomoć u svom prirodnom okruženju, u školi, zajednici i obitelji, bez dugog čekanja", rekla je Klepac Erstić.

Dodala je kako je potrebno povećati broj stručnjaka u odgojno-obrazovnom i zdravstvenom sustavu te dodatno educirati odrasle koji svakodnevno rade s djecom i mladima, kako bi na vrijeme prepoznali prve znakove teškoća.

Škole kao mjesta sigurnosti i podrške

Maja Morić Kulušić, ravnateljica Osnovne škole Brodarica u Šibensko-kninskoj županiji i predsjednica Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Šibensko-kninske županije, istaknula je važnost dijaloga, prevencije nasilja i pravovremene stručne podrške u školama.

"U našoj ustanovi intenzivno potičemo kulturu dijaloga, međusobnog uvažavanja i prihvaćanja, prevenciju nasilja i pravovremenu stručnu podršku. Nijedno dijete ne smije ostati samo sa svojim teškoćama, a nijedna odrasla osoba koja brine o djeci ne smije ostati bez podrške zajednice", kazala je Morić Kulušić.

Naglasila je kako najveća podrška djeci nisu savršeni roditelji ni nevjerojatno sposobni i inovativni učitelji, nego oni koji su emocionalno dostupni i stabilni, koji djetetu mogu pružiti osjećaj sigurnosti, prepoznati problem i osigurati potrebnu pomoć.

Digitalno okruženje kao sve veći izazov

O rizicima digitalnog okruženja govorio je Tomislav Ramljak, ravnatelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu te Centra za sigurniji internet iz Osijeka.

"Danas sve više istraživanja povezuje rizike za mentalno zdravlje s korištenjem tehnologije. Neophodno je raditi na prevenciji i edukaciji, prvenstveno djece i mladih, kako bi na siguran način i vremenski optimalno bili u digitalnom svijetu", rekao je Ramljak.

Dodao je kako su centri za sigurniji internet prisutni u gotovo svim dalmatinskim županijama, što pokazuje da je lokalna zajednica prepoznala važnost zaštite djece u digitalnom okruženju.

Blanka Vlašić: "Sport u djetinjstvu prvenstveno mora biti igra"

Proslavljena hrvatska atletičarka i dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis Blanka Vlašić govorila je o pritiscima s kojima se djeca i mladi mogu susresti u sportu.

"Sport i te kako može biti izvor pritiska. Često se misli kako samo vrhunski sportaši, koji su uložili puno vremena, resursa i truda, nose taj teret, no on se može javiti i u, naoko, bezazlenijim okolnostima", kazala je Vlašić.

Upozorila je kako očekivanja roditelja, trenera i okoline prema mladom talentu mogu prerano opteretiti dijete koje još nije psihološki zrelo nositi se s takvim pritiskom.

"Sport u djetinjstvu prvenstveno mora biti igra. Upravo kroz tu neobaveznu igru dijete se uči alatima koji će mu kasnije pomoći da mentalno sazrije i uspješno se nosi s izazovima koje život nosi", poručila je Vlašić.

Franciska Jurišić Bačić, predsjednica Općinske organizacije HDZ-a Blato na Korčuli i Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Dubrovačko-neretvanske županije, govorila je iz roditeljske perspektive.

"Kao majka, poručila bih kako djeci danas ne trebaju savršeni roditelji, nego prisutni, kojima mogu vjerovati. Mentalno zdravlje djece gradi se kroz razgovor, sigurnost i zajedničku odgovornost obitelji, škole i društva. Tražiti pomoć nije slabost, nego znak brige i odgovornosti", rekla je Jurišić Bačić.

Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanske županije, istaknuo je kako je tema mentalnog zdravlja danas iznimno značajna jer su potrebe sve veće.

"Nažalost, do mene dolaze informacije kako je i dalje prisutan određeni jaz između onih koji trebaju pomoć i onih koji bi im je trebali pružiti. To moramo obavezno premostiti i češće, više, glasnije i jasnije govoriti o toj problematici, kako bi svi koji su u potrebi točno znali kome se i na koji način obratiti", rekao je Pezo.

Josip Bilaver, župan Zadarske županije, ocijenio je pohvalnim što je HDZ, tribinom u organizaciji dalmatinskih zajednica žena "Katarina Zrinski", u fokus stavio temu mentalnog zdravlja.

"Važno je djecu odmaknuti od mobitela i interneta, usmjeriti ih, primjerice, na sport, i općenito uložiti više pažnje u očuvanje njihovog mentalnog zdravlja", poručio je Bilaver.

Paško Rakić, župan Šibensko-kninske županije, naglasio je kako je dodatna vrijednost tribine to što je prvi put okupila sva četiri dalmatinska župana na temi koja je svima zajednički izazov.

"Ne smijemo nikako bježati od pitanja koja opterećuju naše sugrađane, a osobito našu djecu. Nama u izvršnoj vlasti nekako je najdraže graditi infrastrukturu i zgrade, dok bi zapravo prioritet trebao biti zdravo društvo. Iskustva i preporuke iznesene u raspravi svakako ćemo implementirati u našoj županiji", kazao je Rakić.

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, zahvalio je organizatoricama na panel raspravi o mentalnom zdravlju.

"Ponosan i zahvalan našim Katarinama na organizaciji panel rasprave o mentalnom zdravlju, mogu samo reći kako su večeras ovdje okupljeni svi, iz raznih županijskih resora i ustanova, s kojima u tihoj sinergiji svakodnevno surađujem na brojnim projektima i programima naše županije po tom pitanju", rekao je Boban.

Naglasio je i kako je važno da odrasli, neovisno o političkoj pripadnosti, budu svjesni da su uzor djeci te da ih jedino vlastitim primjerom mogu odgajati.

Ministrica Hrstić najavila pilot-program rane intervencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji

U završnom obraćanju ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je kako se pravi odgovori mogu dobiti tek kada se za istim stolom okupe različite perspektive.

"Kada su za istim stolom stručnjakinja za zaštitu djece, liječnica, ravnateljica škole, ekspert za digitalnu sigurnost, svjetska prvakinja i majka, dobivamo važan uvid u raznolike perspektive iz kojih proizlaze pravi odgovori. Samo zajedničkim djelovanjem možemo djeci i mladima pružiti sigurnost, razumijevanje i podršku", rekla je Hrstić.

Istaknula je kako Vlada na razini sustava odgovara strateškim okvirom, mobilnim timovima, programima u zajednici i novim specijalizacijama iz dječje psihijatrije.

"Program osnaživanja mentalnog zdravlja mladih već je u šest županija djeci, mladima i roditeljima pružio oko 52.000 usluga. Drago mi je što upravo ovdje, u Splitu, mogu najaviti i pokretanje pilot-programa rane intervencije u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije", zaključila je ministrica Hrstić.