Hajduk odgovorio nakon sramotnog skandiranja Livaji: "Nekima izvor frustracije, nama idol generacije"

Uoči finalne utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke na Opus Areni u Osijeku, dio navijača skandirao je uvredljive poruke upućene Marku Livaji.

S tribina se, dok je na stadionu svirala pjesma "Freed From Desire", moglo čuti skandiranje "Umri Livaja", što je ponovno izazvalo brojne reakcije javnosti. Riječ je o porukama koje daleko prelaze granice sportskog rivalstva i još jednom otvaraju pitanje atmosfere na hrvatskim stadionima.

Oglasio se Hajduk

Nakon sramotnog skandiranja oglasio se i Hajduk, koji je putem društvenih mreža poslao jasnu poruku podrške svom najboljem igraču.

"Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!", objavio je splitski klub.

Objava je stigla kao izravan odgovor na uvrede koje su se čule u Osijeku, a u kratkom vremenu izazvala je veliki odjek među navijačima Hajduka.

Livaja ponovno meta uvreda

Marko Livaja već godinama je jedan od najvažnijih igrača Hajduka i jedna od najvećih zvijezda HNL-a. Upravo zbog toga često je na meti protivničkih navijača, no poruke poput onih koje su se čule na Opus Areni izazivaju zgražanje jer nemaju nikakve veze sa sportskim nadmetanjem.

Animozitet prema Livaji posebno se intenzivirao nakon događaja iz lipnja 2023. godine, kada je na treningu hrvatske reprezentacije na Rujevici došlo do incidenta s dijelom publike. Trening je tada bio prekinut nakon nastavka uvreda s tribina, a Livaja je ubrzo nakon toga napustio reprezentativno okupljanje.

Dinamo osvojio Kup, rasplet važan i za Hajduk

Finale Kupa na Opus Areni pripalo je Dinamu, koji je protiv Rijeke slavio rezultatom 2:0. Junak susreta bio je Luka Stojković, strijelac oba pogotka u 50. i 57. minuti.

Takav rasplet ima važnu posljedicu i za Hajduk. Budući da je Dinamo već prvak Hrvatske, osvajanje Kupa otvara mogućnost da Hajduk, potvrdi li drugo mjesto u prvenstvu, izbori kvalifikacije Europske lige.

Da je Kup osvojila Rijeka, ona bi kao pobjednik natjecanja uzela mjesto u Europskoj ligi, dok bi Hajduk morao krenuti iz kvalifikacija Konferencijske lige.

