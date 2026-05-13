ZADAR - KVARNER 90-70: Pobjeda Zadra u prvoj četvrfinalnoj utakmici

Košarkaši Zadra i Kvarnera danas su od 20 sati igrali prvu četvrtfinalnu utakmicu SuperSport Premijer lige u Zadru, a slavio je Zadar rezultatom 90:70. Domaćin je bio bolji u prvoj, trećoj i posljednjoj četvrtini (21:5, 24:22, 29:16), dok su gosti bili bolji u drugoj (16:27).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Tišma s 21 poenom, 7 skokova, 5 asistencija i 1 ukradenom loptom, a potom Mihailović s 21 poenom, 3 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Ramljak s 15 poena, 8 skokova, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Mazalin s 8 poena, 5 skokova i 1 ukradenom loptom; Mekić sa 7 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Žganec sa 6 poena, 12 skokova, 5 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Kapusta sa 6 poena, 3 skoka i 4 asistencije; Klarica s 4 poena, 6 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Tkachenko s 2 poena i 1 asistencije; Torbarina s 1 ukradenom loptom te Buljević i Dundović.

Zadar će uzvrat odigrati 16. svibnja u Rijeci.