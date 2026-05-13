Kaštelane očekuju tjedni prometnih problema: Zbog velikih radova zatvara se dio ove ulice

U sklopu "Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir", od četvrtka, 14. svibnja 2026. godine, započinju radovi na izgradnji vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda u Kaštelima.

Radovi će se izvoditi u ulici Put Žabic, i to kod kućnih brojeva 71, 65, 61, 59, 57, 55 i 28. Zbog izvođenja radova promet će se u zoni gradilišta odvijati prema privremenoj regulaciji, a prolaz vozilima bit će djelomično onemogućen.

Planirano trajanje radova je 13 tjedana. Izvođači mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja zahvata.

Radovi se provode u okviru Ugovora B1-1, pod nazivom "Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Kaštel Lukšić, Kaštel Stari i Kaštel Novi". Riječ je o dijelu šireg projekta koji ima ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Kaštela.

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir" sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Izgradnjom podsustava Kaštela, Trogir, Seget, Okrug i Slatine u potpunosti će se realizirati ovaj infrastrukturni projekt, kojim će se vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširiti na dodatnih 7.700 stanovnika, odnosno 2.548 priključaka. Time će se stopa priključenosti na vodoopskrbnu mrežu povećati na 99 posto.

Istodobno će se 32.477 stanovnika, odnosno 8.613 priključaka, priključiti na sustav odvodnje, čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 na 97 posto.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 244,8 milijuna eura bez PDV-a, a sufinanciran je sa 70 posto bespovratnih sredstava Europske unije iz Kohezijskog fonda. Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira se u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.