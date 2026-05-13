SMASH Split Beer Fest donosi 40 vrsta piva za ljubitelje craft piva

U subotu, 16. svibnja 2026., zaboravite na klasične subotnje provode. Od 17 do 23 sata, Split Beer Fest, u kombinaciji s međunarodnim natjecanjem kućnih pivara SMASH, donosi ultimativni all-you-can-taste doživljaj u Split. Kultna bašta puba Plan B (Ulica slobode 16a) na jednu će večer postaje centar nezavisne pivarske scene. Split Beer Fest šestu godinu za redom okuplja na jednom mjestu kremu regionalnog crafta. Dolaze poznate pivovare koje diktiraju trendove i odvažni kućni pivari koji u svojim garažama stvaraju pivsku umjetnost.

Pivska rapsodija s preko 40 vrsta piva

Ovogodišnji festival podiže ljestvicu s impresivnom postavom od 19 renomiranih craft pivovara iz Hrvatske i regije. Posjetitelji će moći uživati u okusima koje donose:

Bevog, Brewtal, Brewwille, Brlog, Familia, Garden, HvarBrewing, Jospeh, Kings Brew, Makarksa Pivovara, Maskeron, Medvedgrad, Mlinarica, Nova Runda, Prostor, Pulfer, Saperlot, Tap B i Zmajska Pivovara. Bez obzira volite li gorke IPA-e, osvježavajuće soure ili moćne stoutove, ovdje ćete pronaći svoj novi "najdraži gutljaj".

Uz komercijalne craft majstore, na točionicima će se naći i domaći kućni pivari (homebreweri) koji će osobno točiti svoje unikatne šarže. Posjetitelji će imati rijetku priliku da iz prve ruke dožive strast i kreativnost koja stoji iza svakog recepta.

Ulaznica za ovu pivsku avanturu je SMASH staklena čaša (30 EUR) koja se kupuje isključivo na ulazu, na dan događaja. Ona posjetiteljima osigurava neograničeno kušanje svih piva na festivalu, uz uključen bon za vrhunski Plan B burger ili pizzu. Budući da je broj čaša ograničen na 300, organizatori preporučuju dolazak na vrijeme.

Srce Split Beer Fest kuca za SMASH – natjecanje kućnih pivara.

Za one koji žele znati više, SMASH piva su napravljena od samo jedne vrste slada i jedne vrste hmelja, što je pravi test vještine svakog pivara.

Dok posjetitelji uživaju u degustaciji, u pozadini će se odvijati završni dio natjecanja SMASH 2026. Stručni sudački panel će od ranih sati ocjenjivati prijavljene uzorke, a svečano proglašenje najboljih pivara i dodjela nagrada održat će se u 21:00 sat.

„Split Beer Fest je zamišljen kao druženje svih onih koji cijene trud malih, nezavisnih pivovara. Fokus je na zajednici, dobrom raspoloženju i otkrivanju novih okusa u srcu našeg grada,“ poručuju organizatori.

Za cjelodnevnu glazbenu kulisu i prepoznatljivu vibru zadužena je ekipa s KLFM radija, koja će svojim izborom glazbe upotpuniti opuštenu atmosferu u bašti. Dođi zbog piva, ostani zbog atmosfere, otiđi s novim omiljenim stilom.

Vidimo se u subotu u Planu B na najuzbudljivijoj pivskoj suboti ove sezone!