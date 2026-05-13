Glavina: "Uvodimo potpunu transparentnost troškova, programa i kriterija u sportu"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je danas Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim se, kako ističu iz Ministarstva, uvode nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu.

Pravilnikom se definiraju sadržaj programa javnih potreba u sportu, metodologija, rokovi i način izrade te dostave programa, kao i način njihova izvršavanja. Uređuju se i obveze izvještavanja o provedbi programa, dodjela sredstava, dostava zahtjeva za sufinanciranje te izvještavanje o utrošku sredstava.

Svaki euro mora biti vidljiv i opravdan

Ministar Glavina naglasio je kako je cilj novih pravila osigurati potpunu transparentnost troškova, programa i kriterija za dodjelu sredstava.

"Prva velika promjena koju uvodimo odnosi se na potpunu transparentnost troškova, jer želimo da svaki euro iz državnog proračuna namijenjen sportu bude jasno vidljiv, opravdan i praćen. Javna sredstva moraju služiti razvoju sporta, sportaša i mladih, a ne netransparentnim praksama", poručio je Glavina. Dodao je kako se uvode jasnija pravila i standardi vezani uz planiranje, provedbu i izvještavanje programa javnih potreba u sportu, kako bi sustav bio pregledniji, usporediviji i odgovorniji prema građanima.

Financijsko praćenje kroz NISUS

Jedna od ključnih novosti je uspostava sustavne evidencije financijskog praćenja. Prema riječima ministra, time se jačaju kontrolni mehanizmi države jer će se financijski tokovi moći kontinuirano pratiti, analizirati i nadzirati.

Svi procesi bit će javno vidljivi kroz Nacionalni informacijski sustav u sportu – NISUS. "Cijeli proces provodit će se digitalno, uz obveznu javnu objavu podataka. Upravo digitalizacijom i javnom dostupnošću informacija stvaramo moderniji, učinkovitiji i transparentniji sustav sporta, s jasnim pravilima i punom odgovornošću prema javnom novcu i hrvatskim građanima", rekao je Glavina.

Poseban račun za državna sredstva

Pravilnikom se uvodi i obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna.

Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura. Uvodi se i nova razina standardizacije praćenja programa financiranih javnim sredstvima. Kada je riječ o nacionalnim sportskim savezima, svaki savez bit će evidentiran kao zaseban program, dok će se unutar svakog saveza jasno voditi svi potprogrami i aktivnosti u kojima savez sudjeluje.

Javno će se vidjeti kome je novac dodijeljen i za što je potrošen

Glavina ističe kako će se po prvi put dobiti detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta.

"Najvažnije od svega je što više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstava kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno: koliko je planirano, koliko isplaćeno i za što je svaki euro potrošen", kazao je ministar. Prema njegovim riječima, građani, sportaši, klubovi i savezi imat će jasniji uvid u korištenje javnog novca, dok će država dobiti snažniji alat kontrole i praćenja učinkovitosti ulaganja.

Javna objava računa u stvarnom vremenu

Za krovna sportska udruženja uvodi se obveza javne objave računa u stvarnom vremenu. To, prema riječima ministra, znači da će financijski tokovi biti dostupni i vidljivi gotovo odmah.

Za nacionalne sportske saveze uvodi se obveza javne objave financijskih planova i izvršenja po svim izvorima prihoda, kroz ključne faze provedbe. Tako će biti vidljivo što je planirano, iz kojih se izvora financira i kako se sredstva troše. Obveza javne objave financijskih planova i računa za sufinancirane projekte uvodi se i za sve korisnike javnih poziva i akata Vlade, uključujući saveze, klubove, gradove i županije.

Stroža pravila za kriterije, plaće i prenamjenu sredstava

Među ostalim izmjenama je i obveza detaljne razrade dodatnih skupina prihoda i rashoda, čime se dobiva cjelovita slika svih izvora financiranja i njihove namjene.

Svi programi, uključujući pripreme i natjecanja, razvojne programe i druge aktivnosti, morat će imati javno objavljene kriterije, na koje suglasnost daje Ministarstvo turizma i sporta. Dodatno se uvodi obveza donošenja i dostavljanja sistematizacije radnih mjesta, uključujući broj planiranih i popunjenih radnih mjesta, koeficijente te osnovicu za obračun plaća u krovnim sportskim udruženjima i njihovim članicama. I na te dokumente prethodnu suglasnost davat će Ministarstvo.

Ukida se i dosadašnja mogućnost prenamjene do 5 posto dodijeljenih sredstava bez odobrenja Ministarstva turizma i sporta, čime se uvodi potpuna kontrola nad svakom promjenom u trošenju javnog novca.