Privremena zabrana parkiranja oko Poljuda! Evo zbog čega

Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita obavijestili su građane o privremenoj zabrani parkiranja na području oko stadiona Poljud.

Zabrana vrijedi od 14. do 16. svibnja

Kako navode, zbog održavanja vatrogasnog natjecanja, građani se mole da od 14. do 16. svibnja ne parkiraju svoja vozila na prostoru označenom na fotografiji koju je objavila JVP Grada Splita. Navedena površina koristit će se kao natjecateljski poligon i operativna zona događanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozila bi mogla ometati pripremu i sigurnost natjecanja

Iz Javne vatrogasne postrojbe upozoravaju kako bi vozila zatečena na području poligona mogla ometati provedbu natjecanja, pripremu terena, ali i sigurnost sudionika. Građane se stoga moli za razumijevanje i suradnju kako bi se događaj mogao održati sigurno i bez poteškoća.

"Molimo sve građane za razumijevanje i suradnju kako bi se događaj mogao održati sigurno i bez poteškoća. Hvala na razumijevanju", poručili su iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.