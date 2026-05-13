Prekid obilježio mostarski derbi: Igrači Veleža i Zrinjskog otišli u svlačionicu nakon novog incidenta

Uzvratna utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine između Veleža i Zrinjskog prekinuta je u 64. minuti nakon novog incidenta na stadionu Rođeni. Nogometaši obje momčadi i suci napustili su travnjak te se uputili prema tunelu, dok se čekala odluka o nastavku susreta, piše Oslobođenje.

U međuvremenu je nastavljena utakmica.

Topovski udar i odlazak u svlačionicu

Do prekida je došlo nakon što je prethodno u 62. minuti topovski udar eksplodirao u blizini Nemanje Bilbije i Kerima Memije, pri čemu se Bilbiji ukazivala liječnička pomoć. Samo nekoliko minuta ranije utakmica je već bila nakratko zaustavljena jer su domaći navijači, prema izvještaju Oslobođenja, pogodili vratara Zrinjskog Gorana Karačića, najvjerojatnije pirotehničkim sredstvom.

Situacija se potom dodatno zakomplicirala, a predsjednik Veleža otišao je do tribine kako bi zamolio navijače da ne gađaju gostujuće igrače. U tom trenutku igrači i suci i dalje su bili u svlačionici. Na terenu je prije prekida Zrinjski imao vodstvo 1:0. Gosti su poveli već u 4. minuti nakon nesvakidašnje situacije: vratar Veleža Tarik Karić pokušao je ispucati loptu, pogodio Nemanju Bilbiju, a lopta je završila u mreži, piše Oslobođenje.

Velež tražio izjednačenje, Zrinjski prijetio iz kontri

Velež je nakon primljenog pogotka pokušavao doći do izjednačenja, a najveću priliku imao je u 26. minuti kada je Šarić iz slobodnog udarca pogodio prečku.

Zrinjski je do kraja prvog dijela mogao povećati prednost, ali je Abramović u završnici poluvremena pogodio okvir gola.

