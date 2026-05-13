Bizarno. Navijač Dinama uletio na teren i pola minute neometan hodao po terenu usred finala

Dinamo i Rijeka u Osijeku igraju utakmicu za naslov u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu. Rijeka je branitelj naslova, a Dinamo ima šansu da ligaškoj tituli pridoda novu i tako sezonu završi s dvostrukom krunom. Prijenos je na kanalu MAXSport 1 i na profilu MAXSporta na YouTubeu.

Nevjerojatan trenutak dogodio se oko 25. minute utakmice. Tek što je na stadion ušla Armada, koja je debelo kasnila zbog problema s policijom o kojima smo pisali, na travnjak je utrčao jedan navijač Dinama. Ne samo da je uspio utrčati na teren, već je 30-ak sekundi hodao po travnjaku i gestikulirao prema Armadi, piše Index.

Cijelo to vrijeme bio je potpuno neometan, mogao je na travnjaku raditi što je htio, tek su se nakon pola minute pojavili zaštitari i odveli ga s travnjaka.