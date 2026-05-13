FOTOGALERIJA "Metla" na Benama: Nakon nevremena i ogoljenog Marjana uklonjeni nelegalni sportski tereni

Splitske Bene nakon velikog nevremena dobile su potpuno novi, ogoljeni izgled. Nevrijeme je doslovno pokosilo vegetaciju na ovom dijelu Marjana, ostavljajući prostor gotovo neprepoznatljivim.

Dok traje obnova Marjana, posla na tom području ima i građevinska inspekcija. Ovih dana provode se uklanjanja nelegalnih objekata, a ovaj put "metla" je radila upravo na Benama.

Naime, uklonjena su igrališta i sportski tereni koji su godinama bili nelegalno postavljeni na tom dijelu Marjana.

Riječ je o sportskim objektima koji posljednjih mjeseci ionako nisu bili u funkciji, ponajprije zbog velikog nevremena koje je pogodilo Marjan i pritom oštetilo, odnosno uništilo sportske terene na splitskim Benama.

Podsjetimo, rješenje o uklanjanju sportskih objekata na Benama zbog njihove nelegalnosti doneseno je još prije nekoliko godina.

Sada je, nakon duljeg čekanja, ta odluka i provedena.