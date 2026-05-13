Puljak o rekordno niskoj nezaposlenosti: "Mala je jer je Hrvatska ostala bez gotovo milijun ljudi"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak osvrnula se na članak u kojem se navodi da je nezaposlenost u Hrvatskoj pala na povijesno najnižu razinu. Puljak tvrdi da se iza takve statistike krije puno šira i ozbiljnija priča o iseljavanju, nedostatku radne snage i stanju hrvatskog gospodarstva.

"HDZ-ova matematika"

Komentirajući naslov iz članka, Puljak je poručila kako se vlast hvali rekordnom zaposlenošću, dok se istodobno zanemaruje činjenica da je Hrvatska od 1990-ih ostala bez gotovo milijun ljudi. "HDZ-ova matematika: otjeraj milijun ljudi, hvali se rekordnom zaposlenošću", poručila je Puljak. Prema njezinu stavu, niska nezaposlenost ne može se promatrati odvojeno od dugogodišnjeg demografskog pada i masovnog odlaska građana iz Hrvatske.

Rasprava o Zakonu o strancima

Puljak je istaknula da se danas u Saboru raspravlja o Zakonu o strancima, pri čemu se, kako kaže, ponovno mogu čuti hvalospjevi o nikad manjoj nezaposlenosti.

No, smatra da je takav prikaz nepotpun.

"Pa naravno da je mala kad je Hrvatska od 90-ih ostala bez gotovo milijun ljudi", navela je Puljak, kritizirajući način na koji se statistički podaci koriste u političkoj komunikaciji. Puljak se osvrnula i na sve veći broj stranih radnika u Hrvatskoj. Poručila je da Hrvatska nije postala privlačno tržište rada zbog snažnog gospodarskog procvata, nego zato što domaće gospodarstvo bez stranih radnika više ne može funkcionirati.

Prema njezinim riječima, mnogi hrvatski građani nisu otišli iz zemlje zato što su to željeli, nego zato što su bili prisiljeni tražiti bolji život izvan Hrvatske. Kao razloge navela je korupciju, klijentelizam i sustav u kojem je, kako tvrdi, "članska iskaznica važnija od diplome".

"Ne zanima nas statistika koja skriva klijentelizam"

Puljak je zaključila da ključni problem nije u samoj brojci nezaposlenih, nego u tome kakva se stvarnost skriva iza službenih podataka.

"Ne zanima nas statistika koja skriva klijentelizam. Zanima nas Hrvatska u kojoj mladi žele ostati, a ne iz koje jedva čekaju otići", poručila je saborska zastupnica Centra.