Nika Karabatić viceprvakinja Europe: Treća medalja splitskog Marjana na Europskom prvenstvu

Članica splitskog Marjana Nika Karabatić osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u taekwondou u kategoriji do 57 kilograma. Nakon naslova europske prvakinje iz Beograda 2024. godine, 19-godišnja Karabatić ponovno je stigla do velikog finala i još jednom potvrdila status jedne od najboljih mladih taekwondašica Europe.

Treće hrvatsko odličje u prva tri dana

Srebro Nike Karabatić treće je odličje za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja, a ujedno i treća medalja za splitski Marjan na ovom Europskom prvenstvu. Karabatić je kao braniteljica naslova u prvom kolu bila slobodna. U osmini finala svladala je Janu Lukić iz Srbije s 2:0 u rundama, rezultatima 7:1 i 9:4.

Medalju je osigurala u četvrtfinalu protiv Njemice Roje Rezaie, koju je također pobijedila s 2:0 u rundama, 12:7 i 12:2. U polufinalu je Karabatić odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Luce Patakfalvy. Nakon izjednačenih 1:1 u rundama, mlada Splićanka odlično je reagirala u odlučujućoj trećoj rundi te slavila s uvjerljivih 20:8 za plasman u finale Europskog prvenstva.

U finalu je, nakon vrlo napete borbe, bolja bila Bjeloruskinja Yuliya Vitko. Do zlata je stigla pobjedom u rundama 7:7 i 4:5, dok je Karabatić osvojila srebrno odličje. Ovo je nevjerojatna osma velika medalja Nike Karabatić sa svjetskih i europskih prvenstava, iako ima tek 19 godina. Za splitski Marjan ovo je ukupno 159. velika medalja u povijesti kluba.

Bilić Pavlinović nadomak medalje, Mastelić zaustavljena na startu

Blizu četvrtog odličja za Marjan bio je Josip Bilić Pavlinović u kategoriji do 87 kilograma. U četvrtfinalnoj borbi za medalju zaustavio ga je drugi nositelj natjecanja, Ukrajinac Artem Harbar, pobjedom 2:0 u rundama, rezultatima 11:8 i 2:0. Mila Mastelić nastupila je u kategoriji do 73 kilograma, no zaustavljena je u prvom kolu.

Bolja od nje bila je Britanka Rebecca McGowan, koja je slavila s dva puta po 2:1 u rundama.