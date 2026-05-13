U Banovini održan sastanak uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti: U Splitu 30 tisuća dijabetičara

Uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti, danas je u Banovini održan sastanak predstavnika Grada Splita i Splitskog dijabetičkog društva.

Gradonačelnik Tomislav Šuta primio je vodstvo Splitskog dijabetičkog društva, predvođeno nedavno izabranim predsjednikom Edom Meštanek i Antonijom Ljubasom. Sastanku su nazočili i ovlašteni pročelnik Odsjeka socijalne skrbi, branitelja i demografije Kruno Jelinović te voditeljica Odsjeka socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Tihana Maglica.

Na sastanku se razgovaralo o budućim planovima i aktivnostima Splitskog dijabetičkog društva, koje će sljedeće godine obilježiti velikih 80 godina postojanja. Poseban naglasak stavljen je na nastavak suradnje s Gradom Splitom i gradskim službama, osobito u području zdravstvene zaštite, prevencije i podizanja svijesti o šećernoj bolesti.

Prema iznesenim podacima, u Splitu živi oko 30 tisuća osoba sa šećernom bolešću, dok ih je na području Splitsko-dalmatinske županije gotovo 50 tisuća. Riječ je o brojkama koje jasno ukazuju na važnost kontinuirane edukacije, prevencije i pravodobnog otkrivanja bolesti.

Hrvatski dan šećerne bolesti bit će obilježen sutra ispred HNK Split, na Trgu Gaje Bulata, gdje će se od 10 do 12 sati građanima mjeriti razina šećera u krvi i krvni tlak.

Iz Splitskog dijabetičkog društva pozivaju građanke i građane da se odazovu ovoj javnozdravstvenoj akciji i provjere svoje zdravstvene pokazatelje.