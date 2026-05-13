U Banovini održan sastanak uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti: U Splitu 30 tisuća dijabetičara

Hrvatski dan šećerne bolesti bit će obilježen sutra ispred HNK Split, na Trgu Gaje Bulata, gdje će se od 10 do 12 sati građanima mjeriti razina šećera u krvi i krvni tlak

Uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti, danas je u Banovini održan sastanak predstavnika Grada Splita i Splitskog dijabetičkog društva.

Gradonačelnik Tomislav Šuta primio je vodstvo Splitskog dijabetičkog društva, predvođeno nedavno izabranim predsjednikom Edom Meštanek i Antonijom Ljubasom. Sastanku su nazočili i ovlašteni pročelnik Odsjeka socijalne skrbi, branitelja i demografije Kruno Jelinović te voditeljica Odsjeka socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Tihana Maglica.

Na sastanku se razgovaralo o budućim planovima i aktivnostima Splitskog dijabetičkog društva, koje će sljedeće godine obilježiti velikih 80 godina postojanja. Poseban naglasak stavljen je na nastavak suradnje s Gradom Splitom i gradskim službama, osobito u području zdravstvene zaštite, prevencije i podizanja svijesti o šećernoj bolesti.

Prema iznesenim podacima, u Splitu živi oko 30 tisuća osoba sa šećernom bolešću, dok ih je na području Splitsko-dalmatinske županije gotovo 50 tisuća. Riječ je o brojkama koje jasno ukazuju na važnost kontinuirane edukacije, prevencije i pravodobnog otkrivanja bolesti.

Iz Splitskog dijabetičkog društva pozivaju građanke i građane da se odazovu ovoj javnozdravstvenoj akciji i provjere svoje zdravstvene pokazatelje.

