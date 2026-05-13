Željana Zovko predvodila izaslanstvo Europskog parlamenta na Maldivima

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za ribarstvo (PECH) Željana Zovko predvodila je izaslanstvo Europskog parlamenta na 30. zasjedanju Komisije za tune Indijskog oceana (IOTC), održanom od 11. do 13. svibnja u Maléu na Maldivima. Tijekom zasjedanja sudjelovala je u nizu službenih sjednica posvećenih održivom upravljanju stokovima tune i srodnih vrsta, borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, poznatog kao IUU ribolov, te jačanju mehanizama kontrole i transparentnosti ribolovnih aktivnosti u Indijskom oceanu.

Jedna od tema bila je i pravedna raspodjela ribolovnih kvota, kao i osiguravanje jednakih uvjeta za sve sudionike u regiji. U sklopu programa posjeta, izaslanstvo Europskog parlamenta obišlo je i tvornicu za preradu tune u Maléu. Ondje su se članovi izaslanstva upoznali s lokalnim kapacitetima prerade, proizvodnim standardima te ulogom industrije u opskrbnim lancima ribljih proizvoda u regiji.

Sastanak s Europêcheom o položaju europske flote

Zovko je održala i sastanak s predstavnicima Europêchea, s posebnim naglaskom na europski sektor plivaričarskog ribolova. Razgovaralo se o položaju europske flote u međunarodnim pregovorima, konkurentnosti sektora te potrebi uspostave jednakih pravila na globalnoj razini.

Posebno je istaknuta važnost provedbe održivih ribolovnih standarda, ali i načela ravnopravnosti u odnosu na druge sudionike na međunarodnom tržištu. Tijekom boravka na Maldivima održan je i bilateralni sastanak s ministrom ribarstva i morskih resursa Maldiva Ahmedom Shiyamom. Na sastanku su razmijenjena stajališta o prioritetima upravljanja ribarstvom u Indijskom oceanu, jačanju suradnje između Europske unije i Maldiva te mogućim budućim zajedničkim inicijativama u području očuvanja morskih resursa.

Nastavak angažmana u oceanskoj diplomaciji

Sudjelovanje na zasjedanju IOTC-a predstavlja nastavak angažmana Europskog parlamenta u jačanju oceanske diplomacije i aktivnijem oblikovanju međunarodnih pravila upravljanja ribarstvom, s ciljem očuvanja održivosti i konkurentnosti europskog ribarskog sektora.

Podsjetimo, Europski parlament je na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojio izvješće zastupnice Željane Zovko o ulozi oceanske diplomacije u konkurentnosti ribarstva i akvakulture Europske unije. Izvješćem se naglašava potreba snažnijeg angažmana EU-a u međunarodnim organizacijama za upravljanje oceanima, kao i dosljedna primjena načela reciprociteta u trgovinskoj politici u području ribarstva.