Veliko međunarodno priznanje splitskim znanstvenicima: Rad Instituta za oceanografiju i ribarstvo dio je svjetske povijesti istraživanja planktona

U časopisu Acta Protozoologica objavljen je pregledni rad pod naslovom "250 years of Tintinnid Studies: Modern Era Workers", koji donosi prikaz moderne povijesti istraživanja tintinida. Među 55 istaknutih istraživača iz cijelog svijeta, posebno mjesto zauzeli su i znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo – akademik Frano Kršinić i dr. sc. Natalia Bojanić.

Tintinidi – važni stanovnici planktonskih zajednica

Tintinidi su jednostanični planktonski organizmi prepoznatljivi po svojoj kućici, odnosno lorici. Istražuju se kroz taksonomiju, ekologiju, rasprostranjenost, sezonsku dinamiku, ali i kroz njihovu ulogu u planktonskim zajednicama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upravo zbog njihove važnosti u morskim ekosustavima, istraživanja tintinida imaju značajno mjesto u oceanografskoj znanosti, a objavljeni pregledni rad donosi uvid u 250 godina istraživanja ove skupine organizama. U radu je predstavljeno 55 istraživača koji su svojim znanstvenim doprinosom značajno unaprijedili razumijevanje tintinida. Među njima su istaknuti i akademik Frano Kršinić te dr. sc. Natalia Bojanić, znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Akademik Frano Kršinić, danas u mirovini, uvršten je zbog svojih temeljnih istraživanja tintinida u Jadranskom moru. Njegov rad obuhvaća kvalitativna i kvantitativna istraživanja uz istočnu obalu Jadrana, kao i monografiju o tintinidima Jadrana.

Dr. sc. Natalia Bojanić istaknuta je kroz istraživanja sezonske varijabilnosti, strukture zajednica i dinamike tintinida u Kaštelanskom zaljevu i srednjem Jadranu.

Priznanje dugogodišnjem radu Instituta

Uvrštavanje splitskih znanstvenika u ovaj pregledni rad predstavlja važno priznanje dugogodišnjem radu Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Ono potvrđuje da su istraživanja planktona u Jadranu dio međunarodne znanstvene povijesti te da su rezultati domaćih istraživača prepoznati izvan lokalnog i regionalnog okvira. Objava rada u časopisu Acta Protozoologica dodatno naglašava važnost jadranskih istraživanja u širem svjetskom kontekstu proučavanja planktonskih organizama.

Rad je dostupan na mrežnim stranicama časopisa Acta Protozoologica.