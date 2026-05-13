Split domaćin Mediteran Business Foruma 2026: U fokusu investicije, turizam, AI i budućnost gradova

Split će 14. i 15. svibnja postati jedno od ključnih mjesta susreta gospodarstva, investicija, turizma i urbane budućnosti Mediterana. U AC Hotelu by Marriott Split održat će se Mediteran Business Forum Split 2026, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, Grada Splita, Turističke zajednice grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske gospodarske komore i AmCham-a.

Dvodnevni forum otvorit će gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, a događaj će okupiti predstavnike državnih institucija, vodećih hrvatskih kompanija, financijskih institucija, energetskog sektora, tehnološke zajednice te gradonačelnike važnih mediteranskih gradova. Cilj foruma je otvoriti raspravu o budućnosti urbanog razvoja, investicija, turizma, infrastrukture i održivosti Mediterana.

Rasprave o budućnosti gradova, gospodarstva i održivog razvoja

Program Mediteran Business Foruma obuhvaća niz tematskih panela posvećenih budućnosti gradova, poslovima budućnosti, umjetnoj inteligenciji, financijama, energetici, održivom razvoju i velikim infrastrukturnim projektima koji oblikuju hrvatsko gospodarstvo i Mediteran. Među potvrđenim sudionicima nalaze se predstavnici Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske gospodarske komore, HBOR-a, FINA-e, Carneta, Hrvatskih cesta, HŽ Infrastrukture, HEP-a, ACI-ja, PBZ-a, OTP-a, Jadrolinije, MSC Krstarenja, Optike Anda, AirCasha, CRH-a, zdravstvenog i tehnološkog sektora te brojnih drugih institucija i kompanija.

Poseban naglasak na mediteranske gradove

Posebnu pažnju izaziva panel "Mediteranski gradovi – pogled u budućnost", na kojem će sudjelovati predstavnici Istanbula, Splita, Zadra, Korčule i Hvara.

U fokusu panela bit će održivi razvoj, upravljanje turizmom, infrastruktura i kvaliteta života građana u mediteranskim sredinama, odnosno teme koje sve snažnije oblikuju razvoj obalnih gradova. Značajan dio programa bit će posvećen i umjetnoj inteligenciji te njezinoj ulozi u razvoju društva, zdravstva, obrazovanja i gospodarstva. O tim će temama govoriti predstavnici projekta Science Comes to Town, Sveučilišta u Splitu, Carneta, zdravstvenog sektora i stručnjaci za primjenu umjetne inteligencije u bioznanosti.

Split kao poslovno i turističko središte Mediterana

Forum će otvoriti i pitanja financijskog pozicioniranja Splita i Hrvatske u novim europskim gospodarskim okolnostima, kao i teme zelene tranzicije, energetske održivosti te infrastrukturnih projekata koji mogu dugoročno unaprijediti konkurentnost hrvatskih gradova i gospodarstva.

Organizatori ističu kako je cilj Mediteran Business Foruma povezati javni i privatni sektor te otvoriti prostor za konkretne investicijske i razvojne inicijative. Time se, dodaju, dodatno jača pozicija Splita kao jednog od važnijih poslovnih i turističkih središta Mediterana.

Uz konferencijski program, za sudionike je organiziran i vođeni razgled Splita u suradnji s Turističkom zajednicom grada Splita. Prvoga dana Foruma održat će se i Welcome Party domaćina Grada Splita u hotelu Akademis, na kojem će sudionike pozdraviti gradonačelnik Tomislav Šuta.