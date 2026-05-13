Djevojka koja je mlatila Filipinca kazneno prijavljena. Policija: "Ponizila ga je"

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakinjom zbog sumnje da je početkom svibnja fizički napala 37-godišnjeg državljanina Filipina u centru Zagreba. Incident se dogodio u subotu 2. svibnja oko 4 sata na raskrižju Ilice i Tomićeve ulice. Prema policiji, djevojka je muškarca verbalno i fizički napala te ga udarala rukama i nogama po glavi i tijelu.

Policija: Dovela ga je u ponižavajući položaj

Iz policije navode da je "nasiljem i iživljavanjem dovela muškarca u ponižavajući položaj na javnom mjestu". Snimka napada proširila se društvenim mrežama, nakon čega je policija pokrenula intenzivno traganje za osumnjičenom. Policijski službenici uhitili su je jučer u večernjim satima te je privedena na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog istraživanja predana je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu zbog nasilničkog ponašanja.

Jutros privedena na sud

Index je od jutra pratio slučaj 20-godišnje Matee O., uhićene zbog brutalnog napada na filipinskog turista u centru Zagreba.

Danas prije podne s prekršajnom prijavom koja ju tereti za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira dovedena je na prekršajni sud u Zagrebu. Optužnim prijedlogom na teret joj je stavljen prekršaj iz članka 6. ovog zakona, odnosno naročito drsko i nepristojno ponašanje na javnom mjestu.

Osim toga, optužena je i jer nema uredno prijavljeno ni prebivalište ni boravište.

Obrat u postupku

I dok je postupak počinjao, došlo je do obrata. Predstavnik PU zagrebačke izjavio je kako odustaje od optužnog prijedloga, odnosno da povlači optužbu.

"Oštećenik je pristupio u policiju i podnio prijavu zbog koje će protiv okrivljenice postupak biti nastavljen u suradnji s Općinskim kaznenim državnim odvjetništvom u Zagrebu, ne bi li se utvrdilo ima li elemenata kaznenog djela", kazao je, dodavši kako je ovu odluku donio u dogovoru sa svojim nadređenima. Zbog toga je Prekršajni sud u Zagrebu donio presudu kojom se odbija optužba protiv 20-godišnjakinje. Istom odlukom ukinut joj je i pritvor te je puštena na slobodu.

Puštena pa odmah ponovno uhićena

To puštanje bila je samo formalnost, jer je djevojka odmah ponovno uhićena i odvedena u policijsku postaju na nastavak postupka. Dok su ju policajci odvodili, još na hodniku je uplakana pitala zašto ju ponovno privode. Nije joj bilo ni sasvim jasno što se događa. A dogodilo se to da je napadnuti Filipinac protiv nje podnio kaznenu prijavu u kojoj ju tereti za pokušaj nanošenja teških ozljeda, zbog čega je više nije moglo teretiti samo za obično nepristojno ponašanje na javnom mjestu.

Kazneni zakon za nanošenje ozljeda propisuje do godinu dana zatvora, dok se za teško ozljeđivanje može izreći i do osam godina zatvora.