Crveni alarm na kruzeru: Više od 1.000 putnika ne smije napustiti brod nakon izbijanja zaraze

Više od 1.000 putnika zadržano je na kruzeru kojim upravlja britanska kompanija nakon što je 49 osoba oboljelo od gastrointestinalnih tegoba.

Lokalne zdravstvene vlasti objavile su da su tri putnika izolirana u svojim kabinama na brodu Ambition, dok se ostali putnici zasad neće moći iskrcati u luci, piše BBC.

Putnicima privremeno zabranjeno iskrcavanje

Na brodu se trenutačno nalazi 1.187 putnika i 514 članova posade, potvrdio je operater Ambassador Cruise Line. Prema informacijama kompanije, kruzer je isplovio iz Belfasta 8. svibnja, a dan kasnije stigao je u Liverpool. U priopćenju kompanije navodi se da je porast broja slučajeva zabilježen nakon ukrcaja putnika u Liverpoolu.

"Određen broj putnika i članova posade na brodu Ambition pokazao je ili trenutačno pokazuje simptome koji odgovaraju gastrointestinalnoj bolesti", priopćili su iz kompanije. Ambassador Cruise Line objavio je da je u srijedu u 11 sati po britanskom vremenu 48 putnika imalo simptome gastrointestinalne bolesti, kao i jedan član posade.

Kompanija je BBC-ju potvrdila i da je u nedjelju na brodu preminuo 92-godišnji muškarac. Dodali su da putnik nije prijavio povezane simptome te da će točan uzrok smrti tek utvrditi mrtvozornik. "Pružamo svu moguću podršku prijateljima i obitelji preminulog te im izražavamo najiskreniju sućut u ovom teškom trenutku", poručili su iz Ambassador Cruise Linea.

Vlasti odbacuju povezanost s drugim izbijanjem zaraze

Zdravstvene vlasti istaknule su da "nema razloga" za povezivanje ovog slučaja s izbijanjem hantavirusa na drugom kruzeru. Gastrointestinalne bolesti obično uzrokuju proljev i povraćanje. Kod odraslih su najčešći uzroci norovirus ili trovanje hranom.

Među putnicima je i David Munster iz Donaghadeeja u County Downu, koji je na krstarenju sa suprugom. Rekao je da su nakon isplovljavanja obaviješteni da je više putnika "oboljelo". "U ovoj fazi ne znamo hoćemo li biti zadržani na brodu i morati samo sjediti ovdje dok se situacija ne riješi, ili će nam biti dopušteno iskrcati se i razgledati odredište, što bismo, naravno, jako voljeli", rekao je Munster. Dodao je da putnici mogu koristiti otvorene brodske sadržaje, dok su oboljeli izolirani u kabinama. Naveo je da nije vidio same slučajeve povraćanja, ali je vidio "čišćenje nakon što je ljudima pozlilo" te istaknuo da je osoblje bilo "vrlo marljivo".

Uvedene pojačane sanitarne mjere

Iz Ambassador Cruise Linea poručili su da su nakon prvih prijava bolesti na brodu uvedeni pojačani sanitarni i preventivni protokoli, u skladu s važećim javnozdravstvenim procedurama. Mjere uključuju pojačano čišćenje i dezinfekciju javnih prostora, kao i stalne upute putnicima o higijeni ruku te prijavljivanju simptoma brodskom medicinskom timu.

Regionalna zdravstvena agencija objavila je da je na brod poslan medicinski tim koji procjenjuje situaciju. Uzorci su poslani na bolničku analizu. Iskrcavanje putnika obustavljeno je "kao mjera opreza zbog zaraznosti bolesti nalik gastroenteritisu", dok se čekaju rezultati testiranja. Prema riječima operatera, obrada rezultata trajat će najmanje šest sati, piše BBC.

"Zdravlje, sigurnost i dobrobit naših putnika i posade ostaju naš najviši prioritet, a iskreno smo zahvalni na strpljenju, razumijevanju i suradnji dok su ove mjere opreza na snazi", poručili su iz kompanije.