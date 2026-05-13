Otkazan koncert "Romancero gitano" u Hrvatskom domu Split

Hrvatski dom Split obavijestio je publiku kako se zbog bolesti izvođača otkazuje koncert "Romancero gitano" – Posveta Lorci, na kojem su trebali nastupiti ansambl Antiphonus i gitarist Petrit Çeku.

Koncert je bio najavljen za četvrtak, 14. svibnja 2026. godine, u 20 sati, u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića.

Iz Hrvatskog doma Split poručuju kako se pretplatnicima omogućuje zamjena ulaznica za koncert Alekseyja Igudesmana na violini i Lucy Landymore na perkusijama. Za ostvarivanje zamjene potrebno je javiti se putem e-mail adrese prodaja@hdsplit.hr.

Svi ostali kupci povrat novca za kupljene ulaznice mogu ostvariti putem službenog e-maila posrednika za prodaju ulaznica, tvrtke Adriaticket.

Iz Hrvatskog doma Split zahvalili su publici na razumijevanju.