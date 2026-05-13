Dio Splita i Ogorja Gornjeg ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio potrošača u Splitu i Ogorju Gornjem privremeno će ostati bez opskrbe električnom energijom. Prekidi su najavljeni u jutarnjim i prijepodnevnim satima, a trajanje isključenja ovisit će o dinamici izvođenja radova.

U Splitu će, zbog radova u trafostanici, bez električne energije biti potrošači na području Lazarice, Poljičke, Gospinice i Rooseveltove ulice. Prekid opskrbe očekuje se od 9 do 11 sati, a odnosi se na sljedeće adrese: Lazarica 1, 3 i 2-22, Poljička cesta 2-20, Gospinica 1-11, 21-33, 8, 10, 12 i 30 te Rooseveltova 29.

Planirani su i radovi na niskonaponskoj mreži u Splitu, zbog čega će bez struje od 8:30 do 12:30 biti potrošači na adresama Kroz Smrdečac 11 i 13. U istom terminu, od 8:30 do 12:30 sati, električne energije neće biti ni u dijelu Vukovarske ulice, i to na kućnim brojevima 59, 61, 63 i 65.

Ogorje Gornje bez struje do 14 sati

Privremeni prekid opskrbe električnom energijom najavljen je i za Ogorje Gornje. Bez struje će biti područje Tokića i Matende.

Radovi su planirani od 9 do 14 sati.

Iz nadležnih službi mole potrošače za razumijevanje te napominju kako se radovi izvode prema planu, a u slučaju loših vremenskih uvjeta ili nepredviđenih okolnosti moguće su promjene termina.