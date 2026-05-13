Gotovo 100 građana u Kaštel Sućurcu besplatno pregledalo madeže

Kampanja besplatnih pregleda madeža „STOP! Pregledaj se!“, koju STOP SHOP u Hrvatskoj provodi već treću godinu zaredom, preselila se u Dalmaciju, točnije u Kaštel Sućurac, gdje je zabilježen izvrstan odaziv te je pregledano gotovo 100 građana. Više od 400 građana odazvalo se preventivnim pregledima na ovogodišnjim lokacijama diljem Hrvatske, čime inicijativa već u prvim tjednima dodatno potvrđuje svoj snažan javnozdravstveni učinak.

Tijekom akcije održane u utorak u Kaštel Sućurcu obavljena su ukupno 92 preventivna pregleda, tijekom kojih su otkrivena dva zloćudna tumora kože (bazocelularna karcinoma), 11 prekanceroznih promjena kože te jedan atipični madež koji zahtijeva daljnje praćenje. Osim preventivnih pregleda, dan je bio obilježen i proslavom četvrtog rođendana retail parka u Kaštel Sućurcu, čime se dodatno naglašava povezanost retail parka sa zajednicom u kojoj djeluje.

Nakon uspješnog pilot-projekta pokrenutog 2024. godine u Gospiću i Kaštel Sućurcu te prošlogodišnjeg širenja na sedam lokacija s više od 400 pregledanih građana, ovog proljeća kampanja se provodi na svih 19 STOP SHOP lokacija diljem Hrvatske. Interes građana nadmašuju sva očekivanja, a rezultati pregleda jasno ukazuju na stvaran i važan utjecaj ove javnozdravstvene inicijative.

Kampanja „STOP! Pregledaj se!“ provodi se u suradnji s dermatolozima i zdravstvenim stručnjacima, a svi pregledi su u potpunosti besplatni za građane. Cilj inicijative je omogućiti jednostavan pristup preventivnim pregledima te potaknuti rano otkrivanje melanoma i drugih kožnih bolesti.

