Cura koja je prebila Filipinca je otprije poznata policiji. Prijeti joj zatvor

U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakinjom koja je uhićena zbog napada na filipinskog turista u samom centru Zagreba, doznaje Index. Prema zasad dostupnim, djevojka je policiji otprije poznata po remećenju javnog reda i mira, a u tim je incidentima također bila nasilna.

Podsjetimo, policija je djevojku uhitila jučer nakon što se snimka divljačkog napada, koji se dogodio 2. svibnja na Ilici, proširila društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako mlađa ženska osoba rukama i nogama udara muškarca, dok on pokušava izbjeći udarce.

"Udarila me torbom u lice, bio sam dezorijentiran"

Napadnuti muškarac je filipinski državljanin koji je u Zagrebu boravio turistički, a inače posljednjih deset godina živi i radi u Dubaiju gdje vodi vlastitu tvrtku. Ispričao je kako se napad dogodio oko tri sata ujutro kada se iz noćnog izlaska vraćao u smještaj.

"Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac me odmah dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada", izjavio je turist za Dnevnik.hr. Dodao je kako je pobjegao s mjesta događaja jer se bojao da bi se napadači mogli vratiti i nastaviti s premlaćivanjem.

Nakon incidenta uspio je kontaktirati hitne službe uz pomoć prijateljice. Policija ga je ispitala u njegovu smještaju, nakon čega je prevezen u bolnicu. Ipak, pregled nije dočekao. "Nakon što sam dugo čekao, a nitko me nije pregledao iako sam bio jedini pacijent, odlučio sam napustiti bolnicu i vratiti se u smještaj", kazao je. U napadu je zadobio otekline i modrice na licu.

"Ja sam homoseksualac, ne zanimaju me žene"

Nakon što se snimka pojavila u javnosti, pojavile su se i spekulacije o razlozima napada. Neki su u komentarima tvrdili da je turist pokušao ukrasti torbicu ili da se neprimjereno ponašao prema ženama, što on oštro odbacuje.

"Te su optužbe potpuno lažne. Živim u zemlji u kojoj nepoštivanje žena nosi ozbiljne pravne posljedice, a odgojen sam tako da ih duboko poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam nikakav romantični ni seksualni interes za žene", poručio je Filipinac. Najavio je kako se namjerava vratiti u Hrvatsku i službeno podnijeti prijavu protiv napadačice.

Prijeti joj zatvor

Iako je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku, jasno je kako je u ovom slučaju u najmanju ruku prekršen Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Članak 13. sankcionira tučnjavu i viku, dok članak 6. kažnjava naročito nepristojno ponašanje na javnom mjestu. Za ovakve prekršaje propisane su kazne od 200 do 4000 eura, a može se izreći i kazna zatvora do 30 dana.

Međutim, policija bi incident mogla okvalificirati i kao kazneno djelo nasilničkog ponašanja. Kazneni zakon za to djelo, koje podrazumijeva nasilje i iživljavanje kojim se druga osoba dovodi u ponižavajući položaj, predviđa kaznu do tri godine zatvora.

Kako se doznaje, zasad je prijavljena za prekršaj i odvedena na Prekršajni sud u Novom Zagrebu.