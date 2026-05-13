Onkolozi upozoravaju na proizvod koji mnogi koriste svaki dan: "Može ispuštati štetne kemikalije"

Iako mnogi rizik od raka povezuju s genetikom i pušenjem, liječnici upozoravaju da određeni proizvodi koje svakodnevno koristimo u domu također mogu sadržavati štetne kemikalije. Posebno izdvajaju osvježivače zraka.

Onkolog dr. Amar Rewari ističe da problem često nastaje zbog dugotrajne izloženosti manjim količinama kemikalija, dok dr. Lee Hong upozorava da brojni kućanski proizvodi onečišćuju zrak u zatvorenim prostorima.

Liječnici navode da osvježivači zraka mogu ispuštati hlapljive organske spojeve poput benzena i formaldehida. Dr. Michael J. Levitt upozorava da se te tvari mogu zadržavati u zraku i nakon korištenja proizvoda.

Iako ne postoji konačan dokaz da osvježivači zraka izravno uzrokuju rak, stručnjaci smatraju da je njihovu upotrebu dobro smanjiti, osobito u malim i slabo prozračenim prostorijama.

Kao sigurnije alternative preporučuju redovito provjetravanje, sodu bikarbonu, aktivni ugljen te prirodne mirise poput citrusa i cvijeća.