Mladi motociklist u Splitu završio u zatvoru: Ponovno odbio test na droge, vozio bez kacige i dozvole

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u ponedjeljak su uhitili 19-godišnjeg motociklista, višestrukog prometnog prekršitelja, nakon što je tijekom kontrole počinio čak pet prometnih prekršaja.

Mladića su policajci zaustavili 11. svibnja oko 18:20 sati tijekom vožnje motocikla na području Splita. Kontrolom je utvrđeno da nije nosio propisanu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu te da nema položenu potrebnu A kategoriju za upravljanje motociklom.

Osim toga, odbio se podvrgnuti preliminarnom testiranju na prisutnost droga, kao i liječničkom pregledu radi analize. Tijekom postupanja kod sebe nije imao ni vozačku ni prometnu dozvolu.

S obzirom na to da je počinio pet prometnih prekršaja, policija ga je isključila iz prometa i izrekla mu zabranu upravljanja motociklom u trajanju od 12 sati.

Kako je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, posebno odbijanja testiranja na droge, za što je već dva puta pravomoćno kažnjen, policija ga je uhitila i privela na sud.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčanu kaznu od 600 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima svih kategorija na godinu dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, dok će odluka o konačnoj kazni biti donesena naknadno.