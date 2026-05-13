Fešta humanosti i motora ovu subotu u Klubu Porat: Svi ste pozvani!

U subotu 16. svibnja 2026. Klub Porat bit će domaćin velike humanitarne večeri ispunjene glazbom i emocijama svih ljudi koji se žele pridružiti inicijativi kupnje magnetske rezonance za bolnicu u Splitu.

U sklopu projekta „Bradata vožnja Extreme” održat će se šesti po redu Ride for Life u kojem će u jednodnevnoj moto avanturi od Matulja do Splita voziti više od 100 motorista.

Ride For Life je tijekom godina prerastao u simbol zajedništva motorista, humanosti i podrške te pozivam sve one koji se još misle da još imaju vremena i pridružiti nam se ovaj vikend na cesti, poručio je Bruno Cmrk, jedan od organizatora.

Ako ipak nećete sjesti na motor „Ride for Life 6“ možete podržati dolaskom u Porat gdje sve okupljene očekuje više od šest sati odlične muzike i humanitarna aukcija na kojoj će biti dostupni iznimno vrijedni predmeti, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji magnetske rezonance za bolnicu u Splitu.

Zvijezda večeri je Zorica Kondža koja će uz Bravo Band izvesti najveće hitove grupe Stijene te svoje poznate pjesme. Nastupa još i mladi rock bend Izzy te iskusni blueseri Afterfire, dok će za vrhunsku atmosferu tijekom večeri biti zadužen DJ Occko.

Među brojnim predmetima na aukciji ističe se umjetničko djelo Tonka Kukoča „Brijačke ribe“, ručno izrađene skulpture nastale od dijelova motora. Na aukciji će se naći i ručno izrađen nož Ilije Gele inspiriran motorom „Bumblebee“ kojim Željan Rakela vozi projekt Bradata vožnja Extreme. Također, posebno mjesto zauzima i rad majstora minijatura Josipa Radića koji je za ovu priliku donirao minijaturu crkvice sv. Petra u Nerežišćima.

Najvrijedniji predmet aukcije je motor Tihomira Džaje, oca nedavno preminulog Marka Džaje, koji je odlučio prestati s vožnjom motora i donirati ga u dobrotvorne svrhe.

Veselimo se zajedničkom druženju ovu subotu u Poratu gdje ćete imati jedinstvenu priliku dobro se zabaviti pomažući drugima, pozvao je sve na šesti Ride for Life inicijator projekta Željan Rakela.

Prijaviti se za vožnju možete na https://forms.gle/kgGFg9sWHWMSpaDQ9, a ako se vidimo navečer u Poratu donaciju za koncert možete uplatiti na https://www.entrio.hr/en/event/ride-for-life-6-32117.