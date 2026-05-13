Gradonačelnik Solina obišao Priko vode: "Odaziv građana sve je veći"

Solinski gradonačelnik pohvalio se novim obilaskom mjesnih odbora, ovoga puta na području Priko vode, gdje se susreo s brojnim stanovnicima tog dijela grada.

Kako je objavio na društvenim mrežama, obilazak je protekao uz veliki odaziv građana, a istaknuo je kako interes stanovnika za ovakve susrete raste iz dana u dan.

"Sažetak obilaska Mjesnog odbora Priko vode uz veliki odaziv stanovnika s tog područja. Iz susreta u susret odaziv građana je sve veći", poručio je gradonačelnik.

Takvi obilasci mjesnih odbora posljednjih su mjeseci postali redovita praksa gradske uprave, a cilj im je izravna komunikacija s građanima i razgovor o komunalnim problemima, projektima i potrebama pojedinih kvartova.