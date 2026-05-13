Tijekom posjeta Tawadrosa II. Uredu predsjednika Republike Hrvatske predstavljeni "Koptski tragovi u Saloni"

Arheološki muzej u Splitu imao je čast sudjelovati u službenom programu posjeta Njegove Svetosti Tawadrosa II., Pape Aleksandrijskog i patrijarha Stolice sv. Marka, koji je tijekom pastoralnog pohoda Republici Hrvatskoj boravio i u Uredu predsjednika Republike Hrvatske.

Tom je prilikom u prostoru Ureda predsjednika Republike postavljena prigodna izložba pod nazivom „Koptski tragovi u Saloni“, koju je pripremio Arheološki muzej u Splitu. Izložba je predstavila vrijedne arheološke predmete koji svjedoče o ranokršćanskim vezama između prostora današnje Hrvatske i Egipta, odnosno koptskog kršćanskog svijeta.

Službenom programu posjeta Tawadrosa II. prisustvovali su i predstavnici Arheološkog muzeja u Splitu: dr. sc. Sanja Ivčević, muzejska savjetnica, Ivanka Vukšić, pomoćnica ravnatelja te Duje Ordulj, voditelj Konzervatorsko-restauratorskog odjela.

Izložba je obuhvatila izbor kasnoantičkih predmeta iz fundusa Muzeja, među kojima se posebno ističe hodočasnička ampula sv. Mene iz 7. stoljeća, pronađena na području Dalmacije. Svetište sv. Mene, smješteno nedaleko od Aleksandrije, bilo je jedno od najvažnijih ranokršćanskih hodočasničkih središta, a ovakve ampule služile su za prijenos blagoslovljene vode ili ulja.

Posebnu važnost ima i mramorna pločica iz Salone s grčkim natpisom, pronađena na lokalitetu Marusinac, koja potvrđuje štovanje sv. Mene u Saloni tijekom 6. stoljeća. Pretpostavlja se kako je riječ o tragu istočnog, vjerojatno egipatskog stanovništva koje je živjelo na prostoru antičke Salone.

Uz navedene predmete predstavljene su i brončane liturgijske posude iz 6. i 7. stoljeća te fragmenti koptskih tkanina iz 5. – 7. stoljeća, koji se danas čuvaju u Arheološkom muzeju u Splitu.

Ova mala, ali simbolički iznimno snažna izložba pokazuje kako je antička Salona bila dio mediteranskog svijeta u kojem su se susretale kulture, jezici, trgovina i vjere. Ujedno potvrđuje kako arheološka baština i danas može imati važnu ulogu u kulturnom dijalogu i povezivanju različitih zajednica.

Ovo sudjelovanje ujedno predstavlja još jednu potvrdu važnosti Arheološkog muzeja u Splitu kao institucije koja kroz svoje zbirke, stručni rad i očuvanje baštine aktivno sudjeluje u predstavljanju hrvatske kulturne i povijesne baštine u međunarodnom, diplomatskom i međukulturnom kontekstu.