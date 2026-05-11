Split postaje središte tradicije: Sprema se trodnevni događaj koji spaja mitologiju, baštinu i rukotvorine, doznajemo sve o organizaciji

Kulturno-tradicijska manifestacija 'Vareš u Splitu', koja će se održati od 12. do 14. svibnja 2026. u Svečanom salonu Š.C. Gripe u Splitu, nastala je gotovo spontano, iz zajedničke ljubavi prema baštini i tradiciji.

Kako nam objašnjava organizatorica Darija Bujas, članica Kulurnog umjetničkog društva Žrnovnica, koja piše o životu žena te baštini, do ideje je došlo nakon što je stupila u kontakt s Jasnom iz Vareša koja dijeli slične interese. Iz te suradnje rodila se ideja da se vareška kultura i tradicija predstave u Splitu.

- Željela sam donijeti varešku nošnju i priču u Split. Nakon nekoliko mjeseci priprema i brojnih kontakata, ideja je počela rasti u ozbiljan projekt - istaknula je Darija.

Ključnu ulogu u realizaciji imali su i Drago Šundov te Edita Grubišić.

U suradnji s Gradom Splitom omogućeno je korištenje prostora Svečanog salona na Gripe bez naknade. Time je, kako se naglašava, Grad pokazao otvorenost i podršku kulturnim projektima.

- Veliku podršku dala je i Matica hrvatska – podružnica Podstrana, čiji je predsjednik Mario Tomasović prepoznao važnost inicijative i uključio se u organizaciju. Također je ostvaren kontakt s udrugom Žrvanj, a u program se uključio i Toni Petković, stručnjak za slavensku tradiciju i lokalne mitološke poveznice poput Peruna - dodaje Darija.

Program manifestacije

Manifestacija traje tri dana i uključuje izložbe, radionice, predavanja i kulturna predstavljanja. Posebno se ističe srijeda, 13. svibnja, kada će se održati niz stručnih predavanja o vareškoj baštini, praslavenskoj mitologiji, poljičkoj digitalizaciji te tradicijskom pjevanju.

Izložba je otvorena za javnost od 12. svibnja u 14 sati, dok je svečano otvorenje istoga dana u 18 sati. Ulaz na sva predavanja i sadržaje u srijedu je besplatan.

Posjetitelji će moći vidjeti bogatu varešku baštinu, tradicijsku nošnju, sudjelovati u radionicama izrade predmeta od vune i papira, kao i degustacijama tradicionalnih proizvoda.

- Riječ je o jedinstvenoj prilici da se vidi i doživi vareška povijest i kultura, koja se rijetko ima priliku predstaviti široj publici - naglašava organizatorica.

PROGRAM – SVEČANI SALON Š.C. GRIPE, SPLIT Utorak, 12.5.2026. 18:00 Svečano otvorenje

Etno izložba vareške baštine

Izložba digitalne Poljice Srijeda, 13.5.2026. 10:00 “Predstavljanje vareške baštine”

Radionice heklanja, predenja, pletenja i upredanja vune te izrada tradicionalnih paprenjaka i mukaca

Radionice heklanja, predenja, pletenja i upredanja vune te izrada tradicionalnih paprenjaka i mukaca 17:00 Predavanje “Vareška baština” – Toni Petković

18:00 “Praslovenka mitologija” – Toni Petković, Fea Munić, Ivo Lolić

19:00 “Zvonarske minice” – Slavko Popadić

19:30 “Pućko glagoljaško pjevanje” – dr. sc. Mirko Jankov

20:00 “Poljička digitalizacija Poljica” – Damir Vladušić Četvrtak, 14.5.2026. 09:00 – 17:00 Izložba eksponata za posjetitelje