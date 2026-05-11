Zaboravljena priča El Shatta oživljava u Teatrinu GK Solin

U Teatrinu Gradske knjižnice Solin u četvrtak, 14. svibnja 2026., otvara se samostalna izložba „El Shatt“ mlade hvarske umjetnice Flore Novak, u kustoskom konceptu Dore Derado Giljanović (DLightful Services). Kroz ciklus od deset bakropisa, umjetnica istražuje El Shatt – gotovo zaboravljeno poglavlje Drugoga svjetskog rata i prisilnu evakuaciju dalmatinskog stanovništva u izbjegličke logore na Sinaju, gdje je kroz u periodu od dvije godine boravilo oko trideset tisuća ljudi.

Florini radovi grade narativnu cjelinu koja se proteže od njihova odlaska do povratka, prizivajući kolektivno iskustvo života u logoru. Reducirane i gotovo bezizražajne figure naglašavaju zajedničku sudbinu umjesto individualnih priča, dok odabir tehnike bakropisa dodatno upućuje na tiskarske prakse prisutne u samom logoru. Motivi svakodnevice, katkad na granici nadrealnog, otvaraju prostor promišljanja El Shatta kao mjesta istodobnog preživljavanja i kulturnog života.

O Florinom pogledu na El Shatt kustosica izložbe Dora Derado Giljanović ističe:

„Ciklus „El Shatt“ Flore Novak ne nudi povijesnu rekonstrukciju ni ideološki sud već nudi sjećanje kroz likovni čin, što je jedino prikladno i dostojno ovog povijesnog poglavlja.“

Izložba ostaje otvorena do 2. lipnja 2026. Moguće ju je razgledati u Teatrinu GK Solin (Ul. kralja Zvonimira 117d, 21210 Solin) radnim danom od 8 – 20 h te subotom od 8 – 13h.